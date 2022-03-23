СМИ: Анатолий Чубайс оставил пост спецпредставителя путина и покинул россию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Российский политик Анатолий Чубайс оставил пост специального представителя российского президента владимира путина по связям с международными организациями. Об этом агентству Reuters сообщил анонимный источник, сообщает УНН.
Детали
Источник также сообщил, что Чубайс покинул страну и не собирается возвращаться.
Чубайс является самой известной фигурой, ушедшей в отставку с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, сообщают журналисты.
Напомним
Путин готовится заблокировать выезд россиян из оккупированного Крыма. Таким образом он пытается реагировать на панику среди незаконно поселенных на полуостров граждан рф.