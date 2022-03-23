СМИ: Анатолий Чубайс оставил пост спецпредставителя путина и покинул россию

Детали

Источник также сообщил, что Чубайс покинул страну и не собирается возвращаться.

Чубайс является самой известной фигурой, ушедшей в отставку с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, сообщают журналисты.

Напомним

Путин готовится заблокировать выезд россиян из оккупированного Крыма. Таким образом он пытается реагировать на панику среди незаконно поселенных на полуостров граждан рф.