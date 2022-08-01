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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Ексспецпредставник путіна Чубайс, який залишив рф, госпіталізований з рідкісним захворюванням - ЗМІ

Ексспецпредставник путіна Чубайс, який залишив рф, госпіталізований з рідкісним захворюванням - ЗМІ

Київ • УНН

 • 181078 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Колишнього спеціального представника президента рф володимира путіна Анатолія Чубайса госпіталізували до однієї з європейських лікарень з рідкісним аутоімунним захворюванням, яке вражає нервову систему. Про це інформує УНН, посилаючись на Reuters.

Деталі

У Чубайса діагностували синдром Гієна-Барре — рідкісне аутоімунне захворювання, при розвитку якого антитіла починають атакувати мієлінову оболонку нервових клітин. Про це повідомила російська телеведуча Ксенія Собчак, посилаючись на дружину Анатолія Авдотью Смирнову.

Журналістам Reuters не вдалося отримати коментар російського політика. Поки невідомо, у якій країні його госпіталізували.

Нагадаємо

Анатолій Чубайс працював спеціальним представником президента рф путіна зі зв'язків з міжнародними організаціями. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну він залишив посаду.

Чубайса вважають одним з найвпливовіших з групи російських економістів, які прагнули закріпити перехід до капіталізму після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

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