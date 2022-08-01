Ексспецпредставник путіна Чубайс, який залишив рф, госпіталізований з рідкісним захворюванням - ЗМІ

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У Чубайса діагностували синдром Гієна-Барре — рідкісне аутоімунне захворювання, при розвитку якого антитіла починають атакувати мієлінову оболонку нервових клітин. Про це повідомила російська телеведуча Ксенія Собчак, посилаючись на дружину Анатолія Авдотью Смирнову.

Журналістам Reuters не вдалося отримати коментар російського політика. Поки невідомо, у якій країні його госпіталізували.

Нагадаємо

Анатолій Чубайс працював спеціальним представником президента рф путіна зі зв'язків з міжнародними організаціями. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну він залишив посаду.

Чубайса вважають одним з найвпливовіших з групи російських економістів, які прагнули закріпити перехід до капіталізму після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.