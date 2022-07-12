Экспрезидента Формулы-1 Берни Экклстоуна будут судить за мошенничество
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Бывшему руководителю Формулы-1 Берни Экклстоуну будут предъявлены обвинения в мошенничестве путем ложного представительства после расследования зарубежных активов на сумму более 400 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC Sport.
Детали
91-летний Экклстоун 40 лет возглавлял Формулу-1, прежде чем в 2017 году был уволен с должности ее исполнительного директора.
Управление по налоговым и таможенным сборам Ее Величества заявили, что обвинения в мошенничестве касаются "отказа Экклстоуна заявить" о существовании активов, хранящихся за границей, предположительно стоимостью более 400 млн фунтов.
Первое слушание должно состояться 22 августа в Вестминстерском магистратском суде.
Это уже не первое подобное дело Берни. В 2008 году его подозревали во избежании выплаты налогов и наконец наказали штрафом в £10 миллионов. Также его судили по обвинениям в коррупции, за что в итоге Экклстоун заплатил штраф £60 млн.
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