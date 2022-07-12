Експрезидента Формули-1 Берні Екклстоуна судитимуть за шахрайство

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91-річний Екклстоуну 40 років очолював Формулу-1, перш ніж у 2017 році був звільнений з посади її виконавчого директора.

Управління з податкових і митних зборів Її Величності заявили, що звинувачення в шахрайстві стосуються "відмови Екклстоуну заявити про існування активів, які зберігаються за кордоном, імовірно, вартістю понад 400 млн фунтів".

Перше слухання має відбутися 22 серпня у Вестмінстерському магістратському суді.

Це вже не перша подібна справа Берні. У 2008 році його підозрювали в уникненні виплати податків та врешті покарали штрафом у £10 мільйонів. Також його судили за звинуваченнями в корупції, за що в підсумку Екклстоун заплатив штраф £60 млн.

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