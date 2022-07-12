Експрезидента Формули-1 Берні Екклстоуна судитимуть за шахрайство

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 19680 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 48193 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 63762 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 73934 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 73420 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 74227 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 82749 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 218309 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 148992 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172359 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 185984 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 74070 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 95715 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 94107 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 48883 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 218289 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 493909 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 443924 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 650243 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 771129 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 3327 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 25221 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 48883 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 95715 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 112858 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Експрезидента Формули-1 Берні Екклстоуна судитимуть за шахрайство

Експрезидента Формули-1 Берні Екклстоуна судитимуть за шахрайство

Київ • УНН

 • 162617 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Колишньому керівнику Формули-1 Берні Екклстоуну буде висунуто звинувачення в шахрайстві шляхом неправдивого представництва після розслідування закордонних активів на суму понад 400 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC Sport.

Деталі

91-річний Екклстоуну 40 років очолював Формулу-1, перш ніж у 2017 році був звільнений з посади її виконавчого директора.

Управління з податкових і митних зборів Її Величності заявили, що звинувачення в шахрайстві стосуються "відмови Екклстоуну заявити про існування активів, які зберігаються за кордоном, імовірно, вартістю понад 400 млн фунтів".

Перше слухання має відбутися 22 серпня у Вестмінстерському магістратському суді.

Це вже не перша подібна справа Берні. У 2008 році його підозрювали в уникненні виплати податків та врешті покарали штрафом у £10 мільйонів. Також його судили за звинуваченнями в корупції, за що в підсумку Екклстоун заплатив штраф £60 млн.

Нагадаємо

У МОК назвали малоймовірною участь спортсменів з рф та білорусі на Олімпіаді-2024

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$258.01
Brent
$74.76
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$42.14
Ethereum
$1,865.95