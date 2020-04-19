Экс-президент "Барселоны" захотел во второй раз возглавить клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента каталонского клуба в 2021 году. Слова испанца приводит портал Goal.com, передает УНН.
Лапорта сейчас рассматривает новый вызов, утверждая, что финансы клуба вызывают особое беспокойство.
"Ситуация меня очень взволновала. Я собираю вместе людей, которым доверяю. Мы должны серьезно подумать о том, как изменить ситуацию", - рассказал функционер.
Заметим, что Лапорта управлял клубом в течение семи лет в период с 2003 по 2010 год. За это время команда четыре раза выиграла чемпионат Испании, дважды побеждала в Лиге чемпионов, а также завоевала одном Кубке и три Суперкубка Испании.
Добавим также, выборы нового президента "Барселоны" пройдут в 2021 году.
Как писал УНН, другой кандидат в президенты "блаугранос" заявлял о серьезных финансовых проблемах в клубе.