Експрезидент "Барселони" захотів вдруге очолити клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Колишній президент "Барселони" Жоан Лапорта заявив про намір висунути свою кандидатуру на вибори президента каталонського клубу в 2021 році. Слова іспанця приводить портал Goal.com, передає УНН.
Лапорта зараз розглядає новий виклик, стверджуючи, що фінанси клубу викликають особливе занепокоєння.
"Ситуація мене дуже схвилювала. Я збираю разом людей, яким довіряю. Ми повинні серйозно подумати про те, як змінити ситуацію", - розповів функціонер.
Зауважимо, що Лапорта управляв клубом протягом семи років в період з 2003 по 2010 рік. За цей час команда чотири рази виграла чемпіонат Іспанії, двічі перемагала в Лізі чемпіонів, а також завоювала одному Кубку і три Суперкубки Іспанії.
Додамо також, вибори нового президента "Барселони" пройдуть в 2021 році.
Як писав УНН, інший кандидат в президенти "блаугранос" заявляв про серйозні фінансові проблеми в клубі.