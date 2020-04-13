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Кандидат в президенти "Барселони" заявив, що клуб знаходиться під загрозою банкрутства

Кандидат в президенти "Барселони" заявив, що клуб знаходиться під загрозою банкрутства

Київ • УНН

 • 10720 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Кандидат в президенти ФК "Барселона" Віктор Фонт дав коментар нинішній ситуації в команді через пандемію коронавірусу. Про це інформує УНН з посиланням на "Mundo Deportivo".

Фонт просить президента Жозепа Бартомеу прояснити економічну ситуацію і загальну заборгованість клубу, і в якій мірі ця заборгованість обмежує короткостроковим планам клубу.

У листі, направленому членам “Барселони”, кандидат в президенти “блаугранос” пояснює, що безпосередні ризики команди є “гігантськими”, а він є свідком “ганебної ескалації глав” поведінки керівників клубу.

“Протягом довгого часу ми попереджали, що клуб повністю рухається до „ідеального шторму“. Клуб має замінити краще покоління футболістів у своїй історії, побудувати новий спортивний комплекс і боротися проти компаній з величезними фінансовими ресурсами. Ми пережили засудження клубу у справі Неймара, суперечки між гравцями, співробітниками, перевірку у справі соціальних мереж. Додайте нестійку спортивну політику, розкладання директорату та істотне зниження доходів у зв’язку з коронавірусом. Клуб знаходиться під загрозою економічного і морального банкрутства. Гру закінчено”, — наголосив Фонт.

Додамо, що “Барселона” є лідером Прімери — на 2 очки випереджає “Реал”.

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