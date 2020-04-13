Кандидат в президенты "Барселоны" заявил, что клуб находится под угрозой банкротства
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Кандидат в президенты ФК "Барселона" Виктор Фонт дал комментарий по сложившейся ситуации в команде из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Mundo Deportivo".
Фонт просит президента Жозепа Бартомеу прояснить экономическую ситуацию и общую задолженность клуба, и в какой степени эта задолженность ограничивает краткосрочные планы клуба.
В письме, направленном членам “Барселоны”, кандидат в президенты “блаугранос” объясняет, что непосредственные риски команды являются “гигантскими”, а он является свидетелем “позорной эскалации глав” поведения руководителей клуба.
“В течение долгого времени мы предупреждали, что клуб полностью движется к „идеальному шторму“. Клуб должен заменить лучшее поколение футболистов в своей истории, построить новый спортивный комплекс и бороться против компаний с огромными финансовыми ресурсами. Мы пережили осуждение клуба в деле Неймара, споры между игроками, сотрудниками, проверку по делу социальных сетей. Добавьте неустойчивую спортивную политику, разложение директората и существенное снижение доходов в связи с коронавирусом. Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства. Игра окончена”, — подчеркнул Фонт.
Добавим, что “Барселона” является лидером Примеры — на 2 очка опережает “Реал”.