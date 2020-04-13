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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 201 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 17692 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Кандидат в президенты "Барселоны" заявил, что клуб находится под угрозой банкротства

Кандидат в президенты "Барселоны" заявил, что клуб находится под угрозой банкротства

Киев  •  УНН

 • 10718 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Кандидат в президенты ФК "Барселона" Виктор Фонт дал комментарий по сложившейся ситуации в команде из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Mundo Deportivo".

Фонт просит президента Жозепа Бартомеу прояснить экономическую ситуацию и общую задолженность клуба, и в какой степени эта задолженность ограничивает краткосрочные планы клуба.

В письме, направленном членам “Барселоны”, кандидат в президенты “блаугранос” объясняет, что непосредственные риски команды являются “гигантскими”, а он является свидетелем “позорной эскалации глав” поведения руководителей клуба.

“В течение долгого времени мы предупреждали, что клуб полностью движется к „идеальному шторму“. Клуб должен заменить лучшее поколение футболистов в своей истории, построить новый спортивный комплекс и бороться против компаний с огромными финансовыми ресурсами. Мы пережили осуждение клуба в деле Неймара, споры между игроками, сотрудниками, проверку по делу социальных сетей. Добавьте неустойчивую спортивную политику, разложение директората и существенное снижение доходов в связи с коронавирусом. Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства. Игра окончена”, — подчеркнул Фонт.

Добавим, что “Барселона” является лидером Примеры — на 2 очка опережает “Реал”.

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