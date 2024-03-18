Экспортно-кредитное агентство поддержало украинский экспорт на сумму 310 млн грн в 2024 году

В 2024 году Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) поддержало украинский экспорт на 310 млн грн. Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Владимир Кузьо, передает УНН.

Детали

С начала года ЭКА застраховало семь кредитов на 28 млн грн, выданных украинским экспортерам, и один договор внешнеэкономической деятельности.

Важно поддерживать украинских товаропроизводителей, которые продают свою продукцию на экспорт. В рамках программы Made in Ukraine мы планируем продвигать украинские товары на внешние рынки, делать все, чтобы об украинском производителе узнали как можно больше людей по всему миру - подчеркнул Владимир Кузьо.

В этом году услугами Экспортно-кредитного агентства воспользовались предприниматели из шести областей Украины, которые поставляют свою продукцию в такие страны, как Германия, Италия, США, Молдова и Венгрия.

Наибольший объем поставок происходит по таким товарным группам, как одежда, мебель и продукция переработки овощей.

Справочно

Экспортно-кредитное агентство основано правительством в 2018 году. Главной целью деятельности агентства является поддержка и стимулирование масштабной экспансии экспорта товаров, работ и услуг украинского происхождения.

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