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Экспорт из ЕС на сумму не менее 1 млрд долл. исчез на транзите к партнерам россии - FT

Экспорт из ЕС на сумму не менее 1 млрд долл. исчез на транзите к партнерам россии - FT

Киев • УНН

 • 1277540 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Экспорт из ЕС на сумму более 1 миллиарда долларов, на который распространяются санкции, исчез по дороге к экономическим партнерам россии - поток "призрачной торговли", который, по мнению западных официальных лиц, помог поддержать экономику владимира путина во время войны, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Публичные данные, проанализированные Financial Times, показали, что только около половины контролируемых товаров «двойного назначения» на сумму 2 миллиарда долларов, отправляемых из ЕС, на самом деле достигли указанных мест назначения в Казахстане, Кыргызстане и Армении.

Эти товары, которые, по мнению ЕС, потенциально могут быть использованы для военных или разведывательных служб и подлежат экспортному контролю, "могли ввозиться в россию непосредственно из ЕС под предлогом того, что они были лишь транзитом", отмечает издание.

Непропорционально большая доля "призрачного" экспорта из ЕС, который так и не достиг официального пункта назначения, как отмечается, отправилась из стран Балтии, граничащих с россией и беларусью.

Товары были отправлены в 2022 году после полномасштабного вторжения россии в Украину, когда торговля ЕС с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией - тремя бывшими советскими государствами, которые сейчас находятся в экономическом союзе с россией - выросла до беспрецедентного уровня.

Несоответствие в данных свидетельствует о том, что россия обошла широкие санкции через посредников, агентов или поставщиков, указывая фальшивые пункты назначения в таможенных декларациях ЕС, пишет издание. Этот метод, как сообщается, помог москве сохранить доступ к важнейшим европейским продуктам, включая компоненты самолетов, оптическое оборудование и газовые турбины.

«Куда еще оно могло деться? Почему этим странам вдруг нужны эти товары в это время? Кому эти товары больше всего нужны в регионе? Очевидно, это россия», – отметил эстонский министр по вопросам санкций Эрки Кодар.

Согласно данным импорта, для некоторых конкретных категорий товаров, включая газовые турбины, паяльники и оборудование для радиовещания, почти ни один из предметов, отправленных из ЕС, не достиг места назначения. Эта "призрачная" торговля подчеркивает сложность усилий, направленных на то, чтобы закрыть доступ россии к товарам двойного использования, даже если эти товары подпадают под согласованные ограничения стран G7, отмечает издание.

Усилия Запада по усилению санкций в основном сосредоточены на лазейках вокруг реэкспорта, когда товары попадают в россию через третью страну. Анализ FT показывает, что "призрачная" торговля, когда предметы исчезают во время транспортировки и никогда не прибывают к месту назначения, потенциально также является большим экономическим костылем для россии.

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Реальная цифра вероятного "призрачного" импорта из россии значительно выше, отмечает издание, поскольку 1 млрд долларов касается только выборки запрещенных товаров, которые FT смогла сопоставить с данными о международных торговых потоках. Если взять всю торговлю ЕС вместе за год после начала войны в Украине, то разрыв между статистикой ЕС и Казахстана означает, что между двумя странами не хватило 2,9 млрд долларов США.

Анализ FT также подтверждает, что товары, подпадающие под ограничения, гораздо чаще становятся "призрачным экспортом", чем другие товары. Цифры, приведенные FT, не включают отдельный большой поток товаров, которые, как представляется, прибывают в Казахстан, а затем реэкспортируются в россию.

Всплеск экспортно-контролируемых товаров из ЕС, пунктом назначения которых является Казахстан, как сообщается, в настоящее время является достаточным для того, чтобы компенсировать около 40% падения экспорта в россию и беларусь после введения санкций в начале войны. Эти данные намекают на возможные долгосрочные проблемы со злоупотреблением правилами транзита, пишет издание.

Правительство Казахстана недавно приняло меры против реэкспорта товаров в россию.

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"Принципиально, что мы, как правительство, не присоединились к санкциям, но мы делаем все возможное, чтобы защитить нашу экономику от их непредсказуемых последствий. Это означает, что мы принимаем меры, чтобы предотвратить использование нашей территории для обхода этих санкций. И мы поддерживаем регулярный и откровенный диалог с нашими партнерами по этому поводу", - сказал высокопоставленный казахстанский чиновник.

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