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Експорт з ЄС на суму не менше 1 млрд дол. зник на транзиті до партнерів росії - FT

Експорт з ЄС на суму не менше 1 млрд дол. зник на транзиті до партнерів росії - FT

Київ • УНН

 • 1277543 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Експорт із ЄС на суму понад 1 мільярд доларів, на який поширюються санкції, зник у дорозі до економічних партнерів росії - потік "примарної торгівлі", який, на думку західних офіційних осіб, допоміг підтримати економіку володимира путіна під час війни, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Публічні дані, проаналізовані Financial Times, показали, що лише близько половини контрольованих товарів «подвійного призначення» на суму 2 мільярди доларів, які відправляються з ЄС, насправді досягли зазначених місць призначення в Казахстані, Киргизстані та Вірменії.

Ці товари, які, на думку ЄС, потенційно можуть бути використані для військових або розвідувальних служб і підлягають експортному контролю, "могли ввозитися до росії безпосередньо з ЄС під приводом того, що вони були лише транзитом", відзначає видання.

Непропорційно велика частка "примарного" експорту із ЄС, який так і не досяг офіційного пункту призначення, як зазначається, вирушила із країн Балтії, що межують з росією та білоруссю.

Товари були відправлені в 2022 році після повномасштабного вторгнення росії в Україну, коли торгівля ЄС з Казахстаном, Киргизстаном і Вірменією - трьома колишніми радянськими державами, які зараз перебувають в економічному союзі з росією - зросла до безпрецедентного рівня.

Невідповідність у даних свідчить про те, що росія обійшла широкі санкції через посередників, агентів або постачальників, вказуючи фальшиві пункти призначення в митних деклараціях ЄС, пише видання. Цей метод, як повідомляється, допоміг москві зберегти доступ до найважливіших європейських продуктів, включаючи компоненти літаків, оптичне обладнання та газові турбіни.

«Куди ще воно могло подітися? Чому цим країнам раптом потрібні ці товари в цей час? Кому ті товари найбільше потрібні в регіоні? Очевидно, це росія» – зазначив Еркі Кодар, естонський міністр з питань санкцій.

Згідно з даними імпорту, для деяких конкретних категорій товарів, включаючи газові турбіни, паяльники та обладнання для радіомовлення, майже жоден із предметів, надісланих з ЄС, не досягнув місця призначення. Ця "примарна" торгівля підкреслює складність зусиль, спрямованих на те, щоб закрити доступ росії до товарів подвійного використання, навіть якщо ці товари підпадають під узгоджені обмеження країн G7, зауважує видання.

Зусилля Заходу щодо посилення санкцій здебільшого зосереджені на лазівках навколо реекспорту, коли товари потрапляють до росії через третю країну. Аналіз FT показує, що "примарна" торгівля, коли предмети зникають під час транспортування та ніколи не прибувають до місця призначення, потенційно також є великою економічною милицею для росії.

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Реальна цифра ймовірного "примарного" імпорту з росії є значно вищою, зазначає видання, оскільки 1 млрд доларів стосується лише вибірки заборонених товарів, які FT змогла зіставити з даними про міжнародні торговельні потоки. Якщо взяти всю торгівлю ЄС разом за рік після початку війни в Україні, то розрив між статистикою ЄС і Казахстану означає, що між двома країнами не вистачило 2,9 млрд доларів США.

Аналіз FT також підтверджує, що товари, які підпадають під обмеження, набагато частіше стають "примарним експортом", ніж інші товари. Цифри, наведені FT, не включають окремий великий потік товарів, які, як видається, прибувають до Казахстану, а потім реекспортуються до росії.

Сплеск експортно-контрольованих товарів з ЄС, пунктом призначення яких є Казахстан, як повідомляється, наразі є достатнім для того, щоб компенсувати близько 40% падіння експорту до росії та білорусі після запровадження санкцій на початку війни. Ці дані натякають на можливі довгострокові проблеми зі зловживанням правилами транзиту, пише видання.

Уряд Казахстану нещодавно вжив заходів проти реекспорту товарів до росії.

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"Принципово, що ми, як уряд, не приєдналися до санкцій, але ми робимо все можливе, щоб захистити нашу економіку від їхніх непередбачуваних наслідків. Це означає, що ми вживаємо заходів, щоб запобігти використанню нашої території для обходу цих санкцій. І ми підтримуємо регулярний і відвертий діалог з нашими партнерами з цього приводу", - сказав високопоставлений казахстанський чиновник.

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