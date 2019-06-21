Экспорт украинских товаров в ЕС в прошлом году вырос на 15% - МЭРТ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Экспорт украинских товаров в страны Европейского Союза в прошлом году вырос на 15%. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
“Сегодня доля ЕС в экспорте товаров и услуг составляет 42,6% и она постоянно растет. В 2018 году мы стали экспортировать в ЕС на 15% больше товаров. Вместе с тем, мы вышли на рынки Африки, Южной Америки, Ближнего Востока, Азии”, — сообщил Кубив.
Как сообщал УНН, за год Украина увеличила товарооборот с ЕС на 8%.