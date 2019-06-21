Экспорт украинских товаров в ЕС в прошлом году вырос на 15% - МЭРТ

“Сегодня доля ЕС в экспорте товаров и услуг составляет 42,6% и она постоянно растет. В 2018 году мы стали экспортировать в ЕС на 15% больше товаров. Вместе с тем, мы вышли на рынки Африки, Южной Америки, Ближнего Востока, Азии”, — сообщил Кубив.

Как сообщал УНН, за год Украина увеличила товарооборот с ЕС на 8%.