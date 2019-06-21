Експорт українських товарів в ЄС торік зріс на 15% - МЕРТ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Експорт українських товарів у країни Європейського Союзу у минулому році зріс на 15%. Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні частка ЄС в експорті товарів і послуг становить 42,6% і вона постійно зростає. У 2018 році ми стали експортувати в ЄС на 15% більше товарів. Разом з тим, ми вийшли на ринки Африки, Південної Америки, Близького Сходу, Азії”, — повідомив Кубів.
Як повідомляв УНН, за рік Україна збільшила товарообіг з ЄС на 8%.