Экспорт кваса вырос в 2,3 раза
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Экспорт кваса из Украины вырос в 2,3 раза против 2017 года, больше всего в этом году его купили Беларусь, Германия и Молдова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные исследования аналитиков UFEB.
Квас, как отмечается, является одним из самых известных безалкогольных напитков, внутреннее производство которого за последние два маркетинговых года демонстрировало рост.
Согласно данным Государственной службы статистики, общий объем производства этого напитка в 2018 году составил 34,2 тыс. т, что на 10,7% превышает показатель 2017 года (30,5 тыс. т). В январе-апреле этого года, как сообщается, произошло снижение показателя производства по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 годов на 13,8% и на 8,3% соответственно. В общем отечественный объем составил 5,8 тыс. т.
"Однозначно говорить о снижении рано, поскольку пик производства и торговли (внутренней и экспортной) приходится на теплый период", - указали в UFEB.
Несмотря на снижение отечественного предложения кваса в текущем году, как указано, поставки в январе-апреле демонстрируют рост. За анализируемый период было отгружено на внешние рынки 1,8 тыс. т этого напитка, что на 11% превышает показатель 2018-го (1,6 тыс. т) м в 2,3 раза превышает объем 2017-го (768 тонн), отметили аналитики.
Основными странами-покупателями в текущем году были Беларусь (59% всего экспорта), Германия (21,5%) и Молдова (8,8%). Импортные отгрузки мизерные, добавили в UFEB.
Напомним, в правительстве назвали главные товары на экспорт.