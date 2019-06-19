Експорт квасу зріс у 2,3 рази
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Експорт квасу з України зріс у 2,3 рази проти 2017 року, найбільше цього року його купили Білорусь, Німеччина та Молдова. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані дослідження аналітиків UFEB.
Квас, як зазначається, є одним з найвідоміших безалкогольних напоїв, внутрішнє виробництво якого за останні два маркетингових роки демонструвало зростання.
Згідно з даними Державної служби статистики, загальний обсяг виробництва цього напою у 2018 році становив 34,2 тис. т, що на 10,7% перевищує показник 2017 року (30,5 тис. т). У січні-квітні цього року, як повідомляється, відбулося зниження показника виробництва у порівнянні з аналогічним періодом 2017-2018 років на 13,8% та на 8,3% відповідно. Загалом вітчизняний обсяг становив 5,8 тис. т.
"Однозначно говорити про зниження рано, оскільки пік виробництва та торгівлі (внутрішньої та експортної) припадає на теплий період", - вказали в UFEB.
Попри зниження вітчизняної пропозиції квасу у поточному році, як вказано, поставки у січні-квітні демонструють зростання. За аналізований період було відвантажено на зовнішні ринки 1,8 тис. т цього напою, що на 11% перевищує показник 2018 року (1,6 тис. т) та у 2,3 рази перевищує обсяг 2017 року (768 тонн), зазначили аналітики.
Основними країнами-покупцями у поточному році були Білорусь (59% всього експорту), Німеччина (21,5%) та Молдова (8,8%). Імпортні відвантаження мізерні, додали в UFEB.
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