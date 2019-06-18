В уряді назвали головні товари на експорт

КИЇВ. 18 червня. УНН. За чотири місяці 2019 року Україна збільшила експорт товарів на 6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, найбільше поставлено на зовнішні ринки продуктів рослинного походження та металів та виробів з них. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у Facebook.