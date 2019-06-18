В уряді назвали головні товари на експорт
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. За чотири місяці 2019 року Україна збільшила експорт товарів на 6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, найбільше поставлено на зовнішні ринки продуктів рослинного походження та металів та виробів з них. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у Facebook.
"Україна у січні-квітні 2019 року експортувала товарів на 16,3 млрд доларів, що на 6% більше у порівнянні з аналогічним періодом торік. Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 208 країн світу", - йдеться у повідомленні.
Так, найбільше Україна експортувала товарів наступних груп:
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- продукти рослинного походження – 3,9 млрд доларів;
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- недорогоцінні метали та вироби з них – 3,6 млрд доларів;
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- жири та олії тваринного або рослинного походження – 1,5 млрд доларів;
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- мінеральні продукти – 1,5 млрд доларів.
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Зазначається, що Європейський Союз – головний торговельний партнер України з часткою у 42,4% від загального обсягу експорту товарів. До ЄС у січні-квітні 2019 українські експортери продали товарів на 6,9 млрд доларів, що становить 4,8%.
Нагадаємо, у січні-травні 2019 року обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з країнами ЄС становив 18 млрд 760 млн дол., що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.