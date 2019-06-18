В правительстве назвали главные товары на экспорт

"Украина в январе-апреле 2019 года экспортировала товаров на 16,3 млрд долларов, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 208 стран мира", - говорится в сообщении.

Так, больше всего Украина экспортировала товаров следующих групп:



продукты растительного происхождения - 3,9 млрд долларов;



недрагоценные металлы и изделия из них - 3,6 млрд долларов;



жиры и масла животного или растительного происхождения - 1,5 млрд долларов;



минеральные продукты - 1,5 млрд долларов.



Отмечается, что Европейский Союз - главный торговый партнер Украины с долей в 42,4% от общего объема экспорта. В ЕС в январе-апреле 2019 года украинские экспортеры продали товаров на 6,9 млрд долларов, что составляет 4,8%.

Напомним, в январе-мае 2019 года объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС составил 18 млрд 760 млн долл., что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.