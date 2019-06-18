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В правительстве назвали главные товары на экспорт

Киев • УНН

 • 19010 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. За четыре месяца 2019 года Украина увеличила экспорт товаров на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, больше всего поставлено на внешние рынки продуктов растительного происхождения, металлов и изделий из них. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства экономического развития и торговли Украины в Facebook.

В правительстве назвали главные товары на экспорт

"Украина в январе-апреле 2019 года экспортировала товаров на 16,3 млрд долларов, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 208 стран мира", - говорится в сообщении.

Так, больше всего Украина экспортировала товаров следующих групп:

  • продукты растительного происхождения - 3,9 млрд долларов;
  • недрагоценные металлы и изделия из них - 3,6 млрд долларов;
  • жиры и масла животного или растительного происхождения - 1,5 млрд долларов;
  • минеральные продукты - 1,5 млрд долларов.

Отмечается, что Европейский Союз - главный торговый партнер Украины с долей в 42,4% от общего объема экспорта. В ЕС в январе-апреле 2019 года украинские экспортеры продали товаров на 6,9 млрд долларов, что составляет 4,8%.

Напомним, в январе-мае 2019 года объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС составил 18 млрд 760 млн долл., что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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