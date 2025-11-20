Экспорт китайских редкоземельных магнитов в США достиг девятимесячного максимума

Фото: AP/Susan Walsh

В октябре поставки китайских постоянных магнитов редкоземельных элементов в США выросли до самого высокого уровня за последние девять месяцев, тогда как экспорт в ЕС уменьшился. Рост произошел на фоне ослабления торговой напряженности между Пекином и Вашингтоном. Об этом сообщает South China Morning Post, передает УНН.

Детали

Поставки китайских постоянных магнитов в Соединенные Штаты в октябре подскочили на 56,1% - до 656,3 тонны, по сравнению с 420,5 тонны в сентябре. По данным таможенной администрации Китая, США стали вторым крупнейшим покупателем этих магнитов в прошлом месяце, получив 12% от общего объема экспорта. Больше приобрела только Германия.

Южная Корея стала третьим по величине рынком сбыта, Вьетнам - четвертым, а Индия - пятым. В отличие от США, объемы экспорта китайских постоянных магнитов в Европейский Союз в октябре уменьшились по сравнению с сентябрем. Какие причины падения, в данных не указано.

Китай остается крупнейшим в мире производителем и поставщиком постоянных магнитов, которые широко применяются в высокотехнологичном оборудовании, в частности в электромобилях и оборонных системах. Страна также контролирует большинство мировых мощностей по переработке редкоземельных элементов, что обеспечивает ей доминирование на этом рынке.

Октябрьские данные свидетельствуют об изменении торговой динамики: США демонстрируют рост спроса на китайские редкоземельные магниты, тогда как спрос в ЕС снизился. Увеличение поставок в Америку стало возможным после ослабления торговой напряженности в конце месяца.

Напомним

Пекин призывает США к деэскалации конфликта и переговорам на основе взаимного уважения. Китай готов защищать свои интересы и не боится торговой войны.