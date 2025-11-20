Експорт китайських рідкоземельних магнітів до США піднявся до максимуму за дев’ять місяців

Фото: AP/Susan Walsh

У жовтні поставки китайських постійних магнітів рідкоземельних елементів до США зросли до найвищого рівня за останні дев’ять місяців, тоді як експорт до ЄС зменшився. Зростання відбулось на тлі послаблення торговельної напруги між Пекіном і Вашингтоном. Про це повідомляє South China Morning Post, передає УНН.

Деталі

Поставки китайських постійних магнітів до Сполучених Штатів у жовтні підскочили на 56,1% - до 656,3 тонни, порівняно з 420,5 тонни у вересні. За даними митної адміністрації Китаю, США стали другим найбільшим покупцем цих магнітів минулого місяця, отримавши 12% від загального обсягу експорту. Більше придбала лише Німеччина.

Південна Корея стала третім за величиною ринком збуту, В’єтнам - четвертим, а Індія - п’ятим. На відміну від США, обсяги експорту китайських постійних магнітів до Європейського Союзу у жовтні зменшилася порівняно з вереснем. Які причини падіння, у даних не зазначено.

Китай залишається найбільшим у світі виробником і постачальником постійних магнітів, які широко застосовуються у високотехнологічному обладнанні, зокрема в електромобілях та оборонних системах. Країна також контролює більшість світових потужностей із переробки рідкоземельних елементів, що забезпечує їй домінування на цьому ринку.

Жовтневі дані свідчать про зміну торговельної динаміки: США демонструють зростання попиту на китайські рідкоземельні магніти, тоді як попит у ЄС знизився. Збільшення поставок до Америки стало можливим після послаблення торговельної напруги наприкінці місяця.

Нагадаємо

Пекін закликає США до деескалації конфлікту та переговорів на основі взаємної поваги. Китай готовий захищати свої інтереси та не боїться торговельної війни.