Экспорт аджики, ткемали и сацебели из Грузии установил новый рекорд, больше всего покупает рф
Киев • УНН
Грузия экспортировала 911 тонн готовых соусов на $2,3 млн, что на 6% больше прошлогоднего показателя. Больше всего купила россия.
В январе-августе 2026 года экспорт готовых соусов из Грузии вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $2,3 млн. Об этом сообщает министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, передает УНН.
Детали
За отчетный период за границу поставили 911 тонн продукции, что принесло на $131 тыс. больше прибыли, чем годом ранее.
В ведомстве отмечают постоянный рост показателей экспорта грузинских готовых соусов — прежде всего аджики, ткемали, сацебели и гранатового соуса.
Только за август 2026 года средняя экспортная цена единицы произведенной продукции выросла на 23%, составив $2,49 за килограмм.
Как сообщает "Новости Грузии", что касается географии экспортных рынков, с начала 2026 года главными покупателями грузинских соусов стали:
- россия - 324 тонны;
- США - 159 тонн;
- страны Евросоюза - 139 тонн;
- Израиль - 116 тонн;
- Азербайджан – 114 тонн.
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