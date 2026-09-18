Экспорт аджики, ткемали и сацебели из Грузии установил новый рекорд, больше всего покупает рф

В январе-августе 2026 года экспорт готовых соусов из Грузии вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $2,3 млн. Об этом сообщает министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, передает УНН.

Детали

За отчетный период за границу поставили 911 тонн продукции, что принесло на $131 тыс. больше прибыли, чем годом ранее.

В ведомстве отмечают постоянный рост показателей экспорта грузинских готовых соусов — прежде всего аджики, ткемали, сацебели и гранатового соуса.

Только за август 2026 года средняя экспортная цена единицы произведенной продукции выросла на 23%, составив $2,49 за килограмм.

Как сообщает "Новости Грузии", что касается географии экспортных рынков, с начала 2026 года главными покупателями грузинских соусов стали:

россия - 324 тонны;

США - 159 тонн;

страны Евросоюза - 139 тонн;

Израиль - 116 тонн;

Азербайджан – 114 тонн.

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