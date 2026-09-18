Експорт аджики, ткемалі та сацебелі з Грузії встановив новий рекорд, найбільше купує рф
Київ • УНН
Грузія експортувала 911 тонн готових соусів на $2,3 млн, що на 6% більше за торішній показник. Найбільше купила Росія.
У січні-серпні 2026 року експорт готових соусів із Грузії зріс на 6% порівняно з аналогічним періодом минулого року і сягнув $2,3 млн. Про це повідомляє міністерство охорони навколишнього середовища та сільського господарства Грузії, передає УНН.
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За звітний період за кордон поставили 911 тонн продукції, що принесло на $131 тис. більше прибутку, ніж роком раніше.
У відомстві наголошують на постійному зростанні показників експорту грузинських готових соусів — насамперед аджики, ткемалі, сацебелі та гранатового соусу.
Лише за серпень 2026 року середня експортна ціна одиниці виробленої продукції зросла на 23%, склавши $2,49 за кілограм.
Як повідомляють "Новини Грузії", щодо географії експортних ринків, з початку 2026 року головними покупцями грузинських соусів стали:
- росія - 324 тонни;
- США - 159 тонн;
- країни Євросоюзу - 139 тонн;
- Ізраїль - 116 тонн;
- Азербайджан – 114 тонн.
Грузія обмежила експорт та реекспорт автомобілів до росії через санкції02.08.23, 20:11 • 579697 переглядiв