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Північний потік

Експорт аджики, ткемалі та сацебелі з Грузії встановив новий рекорд, найбільше купує рф

Київ • УНН

 • 708 перегляди

Грузія експортувала 911 тонн готових соусів на $2,3 млн, що на 6% більше за торішній показник. Найбільше купила Росія.

Експорт аджики, ткемалі та сацебелі з Грузії встановив новий рекорд, найбільше купує рф

У січні-серпні 2026 року експорт готових соусів із Грузії зріс на 6% порівняно з аналогічним періодом минулого року і сягнув $2,3 млн. Про це повідомляє міністерство охорони навколишнього середовища та сільського господарства Грузії, передає УНН.

Деталі

За звітний період за кордон поставили 911 тонн продукції, що принесло на $131 тис. більше прибутку, ніж роком раніше.

У відомстві наголошують на постійному зростанні показників експорту грузинських готових соусів — насамперед аджики, ткемалі, сацебелі та гранатового соусу.

Лише за серпень 2026 року середня експортна ціна одиниці виробленої продукції зросла на 23%, склавши $2,49 за кілограм.

Як повідомляють "Новини Грузії", щодо географії експортних ринків, з початку 2026 року головними покупцями грузинських соусів стали:

  • росія - 324 тонни;
    • США - 159 тонн;
      • країни Євросоюзу - 139 тонн;
        • Ізраїль - 116 тонн;
          • Азербайджан – 114 тонн.

            Грузія обмежила експорт та реекспорт автомобілів до росії через санкції02.08.23, 20:11 • 579697 переглядiв

            Антоніна Туманова

            ЕкономікаСвітАгроновини
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