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Експертка объяснила, как действовать, если частные владельцы коммунальных сетей отказывают в подключении

Експертка объяснила, как действовать, если частные владельцы коммунальных сетей отказывают в подключении

Киев  •  УНН

 • 16701 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Коммунальные сети передаются на баланс частным компаниям, а те отказывают людям в подключении. Как быть в таких случаях - в комментарии УНН рассказала бывшая уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

Она прокомментировала ситуацию на реальном примере, когда жители городка "Севериновка" под Киевом остались без газоснабжения, потому что у подключении им отказал частный балансодержатель "Дио групп", принадлежащий депутату Киевсовета от партии "Батькивщина" Денису Москалю.

"В данном случае я бы посоветовала жителям для начала обратиться одновременно и в Антимонопольный комитет, и к регулятору - НКРЭКУ. Указанные органы должны исследовать и дать свои ответы на несколько вопросов:

1. Кто является владельцем газовой сети или отдельных ее элементов и каким образом ООО "Дио групп" стало балансодержателем? Происходило ли это по законной процедуре? Ведь при условии, если передача на баланс осуществлялось противоправным путем, то за итогом сети или отдельные их элементы могут быть переданы другому балансодержателю.

2. Действительно, для присоединения к газовым сетям, владельцем которых является "Киевоблгаз", и у него они находятся только в эксплуатации, он должен получить согласие собственника на это присоединение. По этому согласию конечно обратиться к владельцу и заказчики присоединения, но обязанность возложена именно на оператора ГРС. Поэтому здесь нужно будет регуляторам выяснить, обратился ли Киевоблгаз к владельцу и что он ему ответил?

3. В соответствии с Кодексом газотранспортной системы, Оператор ГРС может отказать в присоединении только в двух исключительных случаях: если недостаточно свободной мощности, или если это станет препятствием для выполнения им специальных обязанностей. Если ни один из этих случаев не подпадает под описанную ситуацию, то отказ будет неправомерным.

4. И касательно коммерческой тайны: то типовый договор на эксплуатацию не предусматривает, что указанная информация может быть признана конфиденциальной. Поэтому, здесь важно как раз получить разъяснения регулятора: как он оценивает такую практику", - сказала она.

Загребельская отметила, что кроме этого, согласно тому же Кодексу, есть спорные вопросы между заказчиком (владельцем газовой сети внутреннего газоснабжения) и Оператором ГРС, связанные с присоединением объекта заказчика к ГРС.

"Они должны решаться путем переговоров и с учетом требований нормативных документов, в частности - настоящего Кодекса, а также принятых решений и разъяснений регулятора. В случае недостижения согласия - в судебном порядке. Поэтому при условии, если за следствием переговоров, обращений в АМКУ и регулятора ситуация не будет решена, стоит обращаться в суд", - сказала она.

Напомним, жители городка "Севериновка" жалуются на тарифный террор, который устроили им компании-прокладки депутата Киевсовета от партии "Батькивщина" Дениса Москаля. Этим компаниям принадлежат коммунальные сети жителей города.

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