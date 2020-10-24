Експертка пояснила, як діяти, якщо приватні власники комунальних мереж відмовляють у підключенні

Вона прокоментувала ситуацію на реальному прикладі, коли мешканці містечка "Северинівка" під Києвом залишилися без газопостачання, бо у підключенні їм відмовив приватний балансоутримувач "Діо груп", що належить депутату Київради від партії "Батьківщина" Денису Москалю.

"У даному випадку я б порадила мешканцям для початку звернутись одночасно і до Антимонопольного комітету, і до регулятора - НКРЕКП. Зазначені органи мають дослідити та дати свої відповіді на кілька запитань:

1. Хто є власником газової мережі чи окремих її елементів та яким чином ТОВ "Діо груп" стало балансоутримувачем? Чи відбувалось це по законній процедурі? Адже за умови, якщо передання на баланс здійснювалось протиправним шляхом, то за наслідком мережі чи окремі їх елементи можуть бути передані іншому балансоутримувачу.

2. Дійсно, для приєднання до газових мереж, власником яких не є "Київоблгаз", та у нього вони перебувають лише в експлуатації, він має отримати згоду власника на це приєднання. За цієї згодою можуть звичайно звернутись до власника і замовники приєднання, але обов’язок покладено саме на оператора ГРМ. Тому тут варто буде регуляторам з‘ясувати, чи звернувся Київоблгаз до власника та що він йому відповів?

3. Відповідно до Кодексу газотранспортної системи, Оператор ГРМ може відмовити у приєднанні лише у двох виключних випадках: якщо недостатньо вільної потужності, або це стане перешкодою для виконання ним спеціальних обов’язків. Якщо жоден з цих випадків не підпадає під описану ситуацію, то відмова буде неправомірною.

4. І щодо комерційної таємниці: то типовий договір на експлуатацію не передбачає, що зазначена інформація може бути визнана конфіденційною. Тому, тут важливо якраз отримати роз’яснення регулятора: як він оцінює таку практику", - сказала вона.

Загребельська наголосила, що крім цього, відповідно до того ж Кодексу, є спірні питання між замовником (власником газової мережі внутрішнього газопостачання) та Оператором ГРМ, пов’язані з приєднанням об’єкту замовника до ГРМ.

"Вони мають вирішуватися шляхом переговорів та з урахуванням вимог нормативних документів, зокрема - цього Кодексу, а також прийнятих рішень та роз’яснень регулятора. У разі недосягнення згоди – у судовому порядку. Тому за умови, якщо за наслідком перемовин, звернень до АМКУ та регулятора ситуація не буде вирішена, варто звертатись до суду", - сказала вона.

Нагадаємо, жителі містечка "Северинівка" скаржаться на тарифний терор, який влаштували їм компанії-прокладки депутата Київради від партії "Батьківщина" Дениса Москаля. Цим компаніям належать комунальні мережі мешканців містечка.