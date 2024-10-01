Экспертизы КНИИСЭ стали основой передачи государству двух миллиардов от компании, связанной с "1хВет"

ukenru
Эксклюзив
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
  •  87988 просмотра

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Эксклюзив
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
  •  102304 просмотра

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Эксклюзив
Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета
  •  78100 просмотра

Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения
  •  100701 просмотра

Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения

Эксклюзив
Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен
  •  102633 просмотра

Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен

Эксклюзив
Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось
  •  103009 просмотра

Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам
  •  122929 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

Эксклюзив
Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп
  •  114972 просмотра

Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп

Эксклюзив
Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей
  •  116345 просмотра

Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей

Эксклюзив
Идея ошибочная и социально неадекватная. Эксперт рассказал о работе «клуба белого бизнеса» Гетманцева
30 сентября 2024, 10:34  •  118479 просмотра

Идея ошибочная и социально неадекватная. Эксперт рассказал о работе «клуба белого бизнеса» Гетманцева

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

  •  101385 просмотра
Украина не нуждается в разрешении США для ударов вглубь россии, они могут бить оружием собственного производства - Госдеп

Украина не нуждается в разрешении США для ударов вглубь россии, они могут бить оружием собственного производства - Госдеп

  •  110208 просмотра
День защитников и защитниц Украины: чествуем бойцов на фронте, ветеранов, и память тех, кто отдал жизнь в борьбе с российской агрессией

День защитников и защитниц Украины: чествуем бойцов на фронте, ветеранов, и память тех, кто отдал жизнь в борьбе с российской агрессией

  •  109394 просмотра
США выделили 6,9 млрд долларов на производство бомб для Украины, Японии и Болгарии

США выделили 6,9 млрд долларов на производство бомб для Украины, Японии и Болгарии

  •  108494 просмотра
«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

  •  120303 просмотра
публикации
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
Эксклюзив

  •  87997 просмотра
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
Эксклюзив

  •  102305 просмотра
«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

  •  120303 просмотра
Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

  •  122929 просмотра
Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

  •  123319 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

  •  101385 просмотра
Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

  •  65534 просмотра
30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября 2024, 03:07  •  111136 просмотра
В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

29 сентября 2024, 21:56  •  100537 просмотра
Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

29 сентября 2024, 15:24  •  121550 просмотра
Актуальное
Экспертизы КНИИСЭ стали основой передачи государству двух миллиардов от компании, связанной с "1хВет"

Экспертизы КНИИСЭ стали основой передачи государству двух миллиардов от компании, связанной с "1хВет"

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 11:13  •  4263 просмотра

Read in English

На основании экспертиз, проведенных специалистами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, государству были переданы активы подсанкционной компании-нерезидента, которая связана с российской букмекерской конторой.

На основании экспертиз, проведенных специалистами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, государству были переданы активы подсанкционной компании-нерезидента, которая связана с российской букмекерской конторой. Об этом сообщает КНИИСЭ, пишет УНН.

Отмечается, что на основании решения суда, с компании "Sia Royal Pay Europe" взысканы ценные бумаги, средства на банковских счетах и проценты от управления такими активами Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений? на общую сумму около двух миллиардов гривен.

"В ходе расследования сотрудники ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора совместно с СБУ, на основании проведенных судебных экспертиз Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, документально подтвердили связь компании-нерезидента "Sia Royal Pay Europe" с российским букмекером "1xBet", представленного в Украине ООО "Твоя беттинговая компания", и другими компаниями и лицами, действия которых совершены в ущерб национальным интересам и национальной безопасности нашего государства в условиях введенного правового режима военного положения", - говорится в сообщении.

Также в КНИИСЭ напомнили, что на "Sia Royal Pay Europe" наложены санкции сроком на пять лет, а на ООО "Твоя беттинговая компания" - сроком на 50 лет.

Убытки почти на пять миллионов гривен - благодаря экспертизе КНИИСЭ в Киеве обнаружили руководителей коммунального предприятия, которые хотели "отмыть" средства на закупках8 мая 2024, 14:12 • 15005 просмотров

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Криминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
ukrainaУкраина
kievКиев