Экспертизы КНИИСЭ стали основой передачи государству двух миллиардов от компании, связанной с "1хВет"

На основании экспертиз, проведенных специалистами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, государству были переданы активы подсанкционной компании-нерезидента, которая связана с российской букмекерской конторой. Об этом сообщает КНИИСЭ, пишет УНН.

Отмечается, что на основании решения суда, с компании "Sia Royal Pay Europe" взысканы ценные бумаги, средства на банковских счетах и проценты от управления такими активами Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений? на общую сумму около двух миллиардов гривен.

"В ходе расследования сотрудники ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора совместно с СБУ, на основании проведенных судебных экспертиз Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, документально подтвердили связь компании-нерезидента "Sia Royal Pay Europe" с российским букмекером "1xBet", представленного в Украине ООО "Твоя беттинговая компания", и другими компаниями и лицами, действия которых совершены в ущерб национальным интересам и национальной безопасности нашего государства в условиях введенного правового режима военного положения", - говорится в сообщении.

Также в КНИИСЭ напомнили, что на "Sia Royal Pay Europe" наложены санкции сроком на пять лет, а на ООО "Твоя беттинговая компания" - сроком на 50 лет.

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