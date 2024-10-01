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Експертизи КНДІСЕ стали основою передачі державі двох мільярдів від компанії, пов'язаної з "1хВеt"

Київ • УНН

 • 12092 перегляди

На підставі експертиз, проведених фахівцями Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, державі були передані активи підсанкційної компанії-нерезидента, яка пов’язана з російською букмекерською конторою.

На підставі експертиз, проведених фахівцями Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, державі були передані активи підсанкційної компанії-нерезидента, яка пов’язана з російською букмекерською конторою. Про це повідомляє КНДІСЕ, пише УНН.

Зазначається, що підставі рішення суду, з компанії "Sia Royal Pay Europe" стягнуто цінні папери, кошти на банківських рахунках та відсотки від управління такими активами Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на загальну суму близько двох мільярдів гривень.

"Під час розслідування співробітники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора спільно із СБУ, на підставі проведених судових експертиз  Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, документально підтвердили зв’язок компанії-нерезидента "Sia Royal Pay Europe" із російським букмекером "1xBet", представленого в Україні ТОВ "Твоя беттінгова компанія", та іншими компаніями й особами, дії яких вчинені на шкоду національним інтересам та національній безпеці нашої держави в умовах запровадженого правового режиму воєнного стану", - ідеться в повідомленні.

Також у КНДІСЕ нагадали, що на "Sia Royal Pay Europe" накладено санкції строком на п’ять років, а на ТОВ "Твоя беттінгова компанія" - строком на 50 років.

Збитки майже на п’ять мільйонів гривень – завдяки експертизі КНДІСЕ у Києві виявили керівників комунального підприємства, які хотіли "відмити" кошти на закупівлях08.05.24, 17:12 • 15229 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

Кримінал та НП
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
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