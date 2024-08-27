Экспертиза повреждений «Охматдета» завершится в течение месяца - Шмыгаль

В течение месяца будет завершена экспертиза относительно повреждений, нанесенных детской больнице «Охматдет» из-за ракетной атаки РФ. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

По «Охматдету»... По состоянию на сегодня проводится экспертиза повреждений... Поэтому сейчас в течение одного месяца будет завершена экспертиза, после этого будут приняты решения по тендерам, по дальнейшим шагам - рассказал Шмыгаль.

НАБУ про тендер по "Охматдиту": вивчаємо питання причетності підслідних суб'єктів

Дополнение

23 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Совет по восстановлению «Охматдета» проведет выездное заседание на территории больницы с привлечением представителей благотворительного фонда «Охматдет - здоровое детство», чтобы пошагово показать, как будут использованы собранные средства.