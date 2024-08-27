Експертиза пошкоджень "Охматдиту" завершиться впродовж місяця - Шмигаль

Протягом місяця буде завершена експертиза щодо пошкоджень, завданих дитячій лікарні "Охматдит" через ракетну атаку рф. Про це заявив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Щодо "Охматдиту"…Станом на сьогодні проводиться експертиза пошкоджень…Тому зараз протягом одного місяця буде завершена експертиза, після цього будуть прийняті рішення щодо тендерів, щодо подальших кроків