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Експертиза пошкоджень "Охматдиту" завершиться впродовж місяця - Шмигаль

Експертиза пошкоджень "Охматдиту" завершиться впродовж місяця - Шмигаль

Київ • УНН

 • 86650 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що експертиза пошкоджень дитячої лікарні "Охматдит" від ракетної атаки рф завершиться за місяць. Після цього ухвалять рішення щодо тендерів та подальших кроків.

Протягом місяця буде завершена експертиза щодо пошкоджень, завданих дитячій лікарні "Охматдит" через ракетну атаку рф. Про це заявив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Щодо "Охматдиту"…Станом на сьогодні проводиться експертиза пошкоджень…Тому зараз протягом одного місяця буде завершена експертиза, після цього будуть прийняті рішення щодо тендерів, щодо подальших кроків

- розповів Шмигаль.

НАБУ про тендер по "Охматдиту": вивчаємо питання причетності підслідних суб'єктів09.08.24, 11:57 • 16934 перегляди

Доповнення

23 серпня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що Рада з відновлення "Охматдиту" проведе виїзне засідання на території лікарні із залученням представників благодійного фонду "Охматдит – здорове дитинство", щоб покроково показати, як будуть використані зібрані кошти.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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