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Экспертиза подтвердила подлинность разговоров Саакашвили с Курченко

Киев • УНН

 • 16240 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Экспертиза подтвердила подлинность голосов на зафиксированных разговорах между экс-губернатором Одесской области Саакашвили и бизнесменом Сергеем Курченко. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

Экспертиза подтвердила подлинность разговоров Саакашвили с Курченко

"Украинским научно-исследовательским институтом специальной техники и судебных экспертиз СБУ проведено фоноскопическую экспертизу, подтверждающую подлинность голосов на зафиксированных разговорах между М.Саакашвили и С.Курченком. Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия", - написала Л.Сарган.

По ее словам, "в настоящее время около 15 человек, которые способствуют украинским правоохранительным органам в документировании уголовных преступлений М.Саакашвили, С.Курченко, О.Динника, С.Дангадзе, допрошены как свидетели и находятся под защитой государства".

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги С.Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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