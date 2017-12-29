Експертиза підтвердила автентичність розмов Саакашвілі з Курченком
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Експертиза підтвердила автентичність голосів на зафіксованих розмовах між екс-губернатором Одеської області Міхеілом Саакашвілі та бізнесменом Сергієм Курченком. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
“Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз СБУ проведено фоноскопічну експертизу, яка підтверджує аутентичність голосів на зафіксованих розмовах між М.Саакашвілі та С.Курченком. Слова та фрази, які їм належать, персоніфіковані у протоколі за результатами проведення негласного розшукового заходу”, — написала Л.Сарган.
За її словами, “на теперішній час близько 15 осіб, які сприяють українським правоохоронним органам у документуванні кримінальних правопорушень М.Саакашвілі, С.Курченка, О.Динника, С.Дангадзе, допитані як свідки та перебувають під захистом держави”.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення М.Саакашвілі за гроші С.Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України.