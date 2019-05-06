Эксперты отметили активность украинских производителей курятины на мировых рынках
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. За год Украина увеличила экспорт мяса птицы на 43%. Об этом свидетельствуют данные аналитического отдела Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), передает УНН.
Так, в феврале 2019 года украинские птицеводы поставили границу 63,9 тыс. тонн продукта, что на 43% больше, чем в феврале 2018 года. В то же время, экспорт свинины составил всего 0,14 тыс. тонн, экспорт говядины - 6,05 тыс. тонн. Отечественные производители свинины просели по экспорту на 69,6%, говядины - на 12,4%.
Годовой импорт курятины также вырос, но не существенно. В целом в феврале в Украину завезли 21,8 тыс. тонн мяса птицы, что на 5,8% больше, чем в 2018 году.
Для сравнения, импорт свинины в Украину увеличился сразу на 440,5%, импорт говядины - на 33,3%.
Также, за год Украина существенно нарастила производство мяса птицы - на 6,6% - до 216,8 тыс. тонн. За это же время Украина произвела всего 123 тыс. тонн свинины и 33 тыс. тонн говядины. Годовой прирост производства свинины достиг 1,4%, говядины - остался на уровне прошлого года.
Напомним, отечественная отрасль промышленности по производству курятины активно развивается.
Украинские птицеводы непрерывно наращивают поставки продукции за рубеж, благодаря чему страна удерживает статус нетто-экспортера мяса птицы пятый год подряд.
Как писал УНН, в прошлом году курятина получила статус лидера экспорта продукции животноводства за границу и обеспечила Украине 500 млн долл. валютной выручки. Из этой суммы 450 млн долл. "привез" Украине один только агрохолдинг Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) - крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине.