Експерти відзначили активність українських виробників курятини на світових ринках

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КИЇВ. 6 травня. УНН. За рік Україна збільшила експорт м’яса птиці на 43%. Про це свідчать дані аналітичного відділу Ради з питань експорту продовольства (UFEB), передає УНН.

Так, у лютому 2019 року українські птахівники поставили за кордон 63,9 тис. тонн продукту, що на 43% більше, аніж у лютому 2018 року. У той же час, експорт свинини становив лише 0,14 тис. тонн, експорт яловичини — 6,05 тис. тонн. Вітчизняні виробники свинини просіли з експорту на 69,6%, яловичини — на 12,4%.

Річний імпорт курятини також виріс, але не суттєво. В цілому в лютому в Україну завезли 21,8 тис. тонн м’яса птиці, що на 5,8% більше, ніж у 2018 році.

Для порівняння, імпорт свинини в Україну збільшився одразу на 440,5%, імпорт яловичини — на 33,3%.

Також, за рік Україна суттєво наростила виробництво м’яса птиці — на 6,6% — до 216,8 тис. тонн. За цей же час Україна виробила всього 123 тис. тонн свинини і 33 тис. тонн яловичини. Річний приріст виробництва свинини сягнув 1,4%, яловичини — лишився на рівні минулого року.

Нагадаємо, вітчизняна галузь промисловості з виробництва курятини активно розвивається.

Українські птахівники безперервно нарощують поставки продукції за кордон, завдяки чому країна утримує статус нетто-експортера м’яса птиці п’ятий рік поспіль.

Як писав УНН, торік курятина отримала статус лідера експорту продукції тваринництва за кордон і забезпечила Україні 500 млн дол. валютної виручки. З цієї суми 450 млн дол. “привіз” Україні один лише агрохолдинг Юрія Косюка “Миронівський хлібопродукт” (ТМ Наша Ряба) - найбільший виробник та експортер курятини в Україні.

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