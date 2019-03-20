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Агрохолдинг Косюка заробив для України 450 млн дол. валютної виручки

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка заробив за 2018 рік для країни 449,8 млн доларів США, експортувавши на зовнішні ринки 286,8 тис. тонн м'яса птиці. Про це повідомили в МХП, передає УНН.

Агрохолдинг Косюка заробив для України 450 млн дол. валютної виручки

У МХП відзначили, що компанія забезпечила основний приплив валюти в країну, здійснивши 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки. У 2018 році Україна поставила за кордон 326,793 тис. тонн м'яса бройлерів.

За рік Україна збільшила експорт курятини на 21%. МХП - на 30%. Продукцію "Миронівського хлібопродукту" експортували на ринки понад 80 країн світу.

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"Обсяги виробництва м'яса курки на потужностях МХП в 2018 році досягли 618 тис. Тонн, що на 11% більше, ніж виробничі показники 2017 року", - підкреслили в компанії.

У МХП також нагадали, що за рік обсяги українського аграрного експорту збільшилися на 880 млн дол., встановивши новий історичний рекорд - 18,8 млрд дол.

"У цих обсягах щорічно стрімко збільшується частка експорту продукції птахівничої галузі, лідери якої в останні роки демонструють вражаючі темпи зростання, які обчислюються десятками відсотків щорічно, завдяки розширенню виробничих потужностей, впровадження сучасних високоефективних бізнес-моделей і задоволенню зростаючого попиту на продукцію українського птахівництва на зовнішніх ринках", - йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, навіщо Україні валютна виручка. За словами генерального директора "Українського клубу аграрного бізнесу" Тараса Висоцького, валютна виручка насамперед потрібна для стабільності курсу валют і розрахунків з міжнародними кредиторами. Крім того, валюта необхідна для покупки імпортних товарів, зокрема бензину, телефонів і обладнання.

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