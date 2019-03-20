Агрохолдинг Косюка заробив для України 450 млн дол. валютної виручки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка заробив за 2018 рік для країни 449,8 млн доларів США, експортувавши на зовнішні ринки 286,8 тис. тонн м'яса птиці. Про це повідомили в МХП, передає УНН.
У МХП відзначили, що компанія забезпечила основний приплив валюти в країну, здійснивши 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки. У 2018 році Україна поставила за кордон 326,793 тис. тонн м'яса бройлерів.
За рік Україна збільшила експорт курятини на 21%. МХП - на 30%. Продукцію "Миронівського хлібопродукту" експортували на ринки понад 80 країн світу.
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"Обсяги виробництва м'яса курки на потужностях МХП в 2018 році досягли 618 тис. Тонн, що на 11% більше, ніж виробничі показники 2017 року", - підкреслили в компанії.
У МХП також нагадали, що за рік обсяги українського аграрного експорту збільшилися на 880 млн дол., встановивши новий історичний рекорд - 18,8 млрд дол.
"У цих обсягах щорічно стрімко збільшується частка експорту продукції птахівничої галузі, лідери якої в останні роки демонструють вражаючі темпи зростання, які обчислюються десятками відсотків щорічно, завдяки розширенню виробничих потужностей, впровадження сучасних високоефективних бізнес-моделей і задоволенню зростаючого попиту на продукцію українського птахівництва на зовнішніх ринках", - йдеться в заяві компанії.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, навіщо Україні валютна виручка. За словами генерального директора "Українського клубу аграрного бізнесу" Тараса Висоцького, валютна виручка насамперед потрібна для стабільності курсу валют і розрахунків з міжнародними кредиторами. Крім того, валюта необхідна для покупки імпортних товарів, зокрема бензину, телефонів і обладнання.