Агрохолдинг Косюка заработал для Украины 450 млн долл. валютной выручки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка заработал за 2018 год для страны 449,8 млн долларов США, экспортировав на внешние рынки 286,8 тыс. тонн мяса птицы. Об этом сообщили в МХП, передает УНН.
В МХП отметили, что компания обеспечила основной приток валюты в страну, осуществив 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки. В 2018 году Украина поставила за границу 326,793 тыс. тонн мяса бройлеров.
За год Украина увеличила экспорт курятины на 21%. МХП — на 30%. Продукцию “Мироновского хлебопродукта” экспортировали на рынки свыше 80 стран мира.
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“Объемы производства мяса курицы на мощностях МХП в 2018 году достигли 618 тыс. тонн, что на 11% больше, чем производственные показатели 2017 года”, — подчеркнули в компании.
В МХП также напомнили, что за год объемы украинского аграрного экспорта увеличились на 880 млн долл., установив новый исторический рекорд — 18,8 млрд долл.
“В этих объемах ежегодно стремительно увеличивается доля экспорта продукции птицеводческой отрасли, лидеры которой в последние годы демонстрируют впечатляющие темпы роста, исчисляющиеся десятками процентов ежегодно, благодаря расширению производственных мощностей, внедрению современных высокоэффективных бизнес-моделей и удовлетворению растущего спроса на продукцию украинского птицеводства на внешних рынках”, — говорится в заявлении компании.
Напомним, ранее УНН сообщал, зачем Украине валютная выручка. По словам генерального директора “Украинского клуба аграрного бизнеса” Тараса Высоцкого, валютная выручка прежде всего нужна для стабильности курса валют и расчетов с международными кредиторами. Кроме того, валюта необходима для покупки импортных товаров, в частности бензина, телефонов и оборудования.