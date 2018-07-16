Эксперты рассказали, как рост цен на стройматериалы повлиял на стоимость жилья

Из-за роста стоимости строительных материалов себестоимость строительства уже выросла в среднем на 15-20%, говорят строители.

Это напрямую сказалось на прибыльности проектов. На данный момент у большинства застройщиков уровень рентабельности не превышает 20-25%. Такие показатели сформировались в прошлом году, говорится в статье.

Ожидается, что в ближайшие 3-4 месяца ценовая ситуация на рынке будет оставаться стабильной. Возможно, застройщики будут использовать акции и различные программы лояльности, но о снижении базовой цены квадратного метра говорить не приходится.

Как сообщал УНН, президент "ХК "Киевгорстрой" рассказал, что среднее подорожание жилья, возводимого крупнейшим столичным застройщиком, составило 15%.