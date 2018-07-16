Експерти розповіли, як зростання цін на будматеріали вплинуло на вартість житла
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Середнє зростання вартості житла на первинному ринку становило 15-20%. Про це йдеться в статті на UBR.ua, пише УНН.
Через зростання вартості будівельних матеріалів собівартість будівництва вже виросла в середньому на 15-20%, кажуть будівельники.
Це безпосередньо позначилося на прибутковості проектів. Наразі у більшості забудовників рівень рентабельності не перевищує 20-25%. Такі показники сформувалися торік, йдеться в статті.
Очікується, що в найближчі 3-4 місяці цінова ситуація на ринку буде залишатися стабільною. Можливо, забудовники будуть використовувати акції і різні програми лояльності, але про зниження базової ціни квадратного метра говорити не доводиться.
Як повідомляв УНН, президент "ХК "Київміськбуд" розповів, що середнє подорожчання житла, що зводиться найбільшим столичним забудовником, становило 15%.