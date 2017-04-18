Эксперты рассказали, что мешает Украине строить качественные дороги

Эксперты утверждают, что, прежде всего, Украине следует изменить асфальтные дороги на бетонные.

“Существует два основных типа конструкций дорожной одежды (КДО) — нежесткий (асфальт) и жесткий (цементобетон). При этом опыт эксплуатации показывает, что в любых климатических условиях, при любой интенсивности и любом составе движения цементобетонные покрытия является более долговечными (20-30 лет), чем асфальтные (8-12 лет).

Кроме значительно более высокой надежности, цементобетонные покрытия имеют еще ряд важных преимуществ, в частности создание новых рабочих мест благодаря почти полной локальной составляющей себестоимости. Кроме того, расход топлива автомобилями, которые движутся бетонной дорогой, ниже — а это является дополнительной существенной выгодой для общества.

Причинами того, что в Украине не строят качественные бетонные дороги является то, что стоимость строительства асфальтовых дорог всегда была несколько ниже с точки зрения краткосрочной перспективы. И для большинства чиновников бюджет текущего года значительно важнее, чем огромная экономия чуть позже”, — пояснили они.

В то же время страны, которые мыслят долгосрочными категориями, уже давно отказались от асфальтовых дорог, строительство которых по сути является расточительством.

“В США большинство дорог с существенной нагрузкой из-за значительного машинопоток являются цементобетонными. А вот Индия недавно вообще решила перейти на строительство 100% дорог из цемента. Кроме того, и технологии не стоят на месте. Современные цементобетонные дороги есть дешевле асфальтные. Например, Всемирный банк рекомендует их для создания дешевой и надежной инфраструктуры в бедных регионах.

Преимущества цементобетонных дорог признаются и отечественными чиновниками, но, к сожалению, эти технологии в Украине не используются, в частности из-за существования ложных мифов о том, что эти дороги дороже асфальтные, очень сложная технология их строительства и что для этого нужно дополнительное оборудование на миллиарды долларов США”, - отметили эксперты.

На самом деле, если проанализировать стоимость обоих видов дорог, то цементобетонные покрытия значительно дешевле асфальта и это без учета того, что срок их службы в разы больше, чем асфальта.

“Цена строительно-монтажных работ и ежегодные затраты на эксплуатационное содержание 1 км автомобильной дороги с различными типами конструкции дорожной одежды находятся примерно на одном уровне. Но расходы на обеспечение функционирования 1 км автомобильной дороги с асфальтовым покрытием существенно увеличиваются через 12 лет эксплуатации (проведение капитального ремонта) и в разы превышают расходы по сравнению с цементобетонным покрытием.

Кроме того, в летний период асфальтовое покрытие значительно нагревается через аккумуляцию солнечной радиации его темной поверхностью, поэтому органическое вяжущее переходит в размягченное состояние (температура размягчения для битума БНД 90-130 составляет 40 — 42°С), от чего ухудшаются его характеристики. Движение большегрузного транспорта в таких условиях приводит к разрушениям КДО — появления пластических деформаций, и, как следствие, разрушение целых участков автодорог. В цементобетонных покрытиях нет такого рода проблем.

Относительно технологий строительства современных цементобетонных дорог, то стоит внимательно присмотреться к технологии "укатываемый бетон" или комбинированного покрытия, строительство которого не требует большого количества техники.

Комбинированный тип покрытия используется в тех случаях, когда нет возможности осуществлять уход за бетонным покрытием (включая уход за швами сжатия), в пределах того города (пгт, села), где проводится реконструкция или ремонт дорожного покрытия.

Укатываемый тип покрытия можно использовать для строительства как местных дорог, так и региональных, потому что возможный диапазон прочности на сжатие слоя покрытия от В5 до В40 (от 6,5 до 52,3 МПа)”, - рассказали Р.Чайковский и А.Радзиевский.

Эксперты утверждают, что цементобетонные дороги дешевле и более надежные по сравнению с асфальтовыми.

Более того, современные технологии позволяют строить их уже имеющейся в дорожном хозяйстве Украины техникой. Кроме того, чрезвычайно высокая локальная составляющая себестоимости цементобетонных дорог ведет к созданию новых рабочих мест и уменьшает зависимость страны от импорта. Эти аргументы, а также пример других стран, говорят о том, что Украине следует изменить свою стратегию в пользу строительства бетонных дорог, отметили они.