Експерти розповіли, що заважає Україні будувати якісні дороги

Експерти стверджують, що, перш за все, Україні слід змінити асфальтні дороги на бетонні.

“Існує два основних типи конструкцій дорожнього одягу (КДО) — нежорсткий (асфальт) і жорсткий (цементобетон). При цьому досвід експлуатації показує, що в будь-яких кліматичних умовах, за будь-якої інтенсивності і будь-якому складі руху цементобетонні покриття є довговічнішими (20–30 років), ніж асфальтні (8–12 років).

Крім значно вищої надійності, цементобетонні покриття мають ще низку важливих переваг, зокрема створення нових робочих місць через майже повний локальний складник собівартості. Окрім того, споживання пального автомобілями, які рухаються бетонною дорогою, є нижчим — а це є додатковою суттєвою вигодою для суспільства.

Причинами того, що в Україні не будують якісні бетонні дороги є те, що вартість будівництва асфальтних доріг завжди була дещо нижчою з точки зору короткострокової перспективи. І для більшості чиновників бюджет поточного року значно важливіший, ніж величезна економія дещо згодом”, — пояснили вони.

У той же час країни, які мислять довгостроковими категоріями, вже давно відмовилися від асфальтних доріг, будівництво яких по суті є марнотратством.

“В США більшість доріг із суттєвим навантаженням через значний машинопотік є цементобетонними. А от Індія нещодавно взагалі вирішила перейти на будівництво 100% доріг із цементу. Крім того, і технології не стоять на місці. Сучасні цементобетонні дороги є дешевшими за асфальтні. Наприклад, Світовий банк рекомендує їх для створення дешевої та надійної інфраструктури в бідних регіонах.

Переваги цементобетонних доріг визнаються і вітчизняними чиновниками, але, на жаль, ці технології в Україні не використовуються, зокрема через існування хибних міфів про те, що ці дороги дорожчі за асфальтні, дуже складна технологія їх будівництва і що для цього потрібне додаткове обладнання на мільярди доларів США”, — наголосили експерти.

Насправді, якщо проаналізувати вартість обох видів доріг, то цементобетонне покриття значно дешевше від асфальту і це без урахування того, що термін його служби в рази більший, ніж асфальту.

“Ціна будівельно-монтажних робіт та щорічні витрати на експлуатаційне утримання 1 км автомобільної дороги з різними типами конструкції дорожнього одягу знаходяться приблизно на одному рівні. Але витрати на забезпечення функціонування 1 км автомобільної дороги з асфальтним покриттям істотно збільшуються через 12 років експлуатації (проведення капітального ремонту) і в рази перевищують витрати порівняно з цементобетонним покриттям.

Крім того, в літній період асфальтне покриття значно нагрівається через акумуляцію сонячної радіації його темною поверхнею, тому органічне в’яжуче переходить у розм’якшений стан (температура розм’якшення для бітума БНД 90-130 складає 40 — 42°С), від чого погіршуються його характеристики. Рух великовагового транспорту в таких умовах призводить до руйнувань КДО — появи пластичних деформацій, і, як наслідок, руйнування цілих ділянок автодоріг. В цементобетонному покритті немає такого роду проблем.

Щодо технологій будівництва сучасних цементобетонних доріг, то тут варто уважно придивитись до технології "укочуваного бетону" або комбінованого покриття, будівництво якого не потребує великої кількості техніки.

Комбінований тип покриття використовується в тих випадках, коли немає можливості здійснювати догляд за бетонним покриттям (що включає догляд за швами стиску), в межах того міста (смт, села), де проводиться реконструкція чи ремонт дорожнього покриття.

Укочуваний тип покриття можливо використовувати для будівництва як місцевих доріг, так і регіональних, тому що можливий діапазон міцності на стиск шару покриття від В5 до В40 (від 6,5 до 52,3 МПа)”, — розповіли Р. Чайківський та О.Радзієвський.

Експерти стверджують, що цементобетонні дороги є дешевшими та більш надійними порівняно з асфальтними.

Більш того, сучасні технології дозволяють будувати їх вже наявною в дорожньому господарстві України технікою. Крім того, надзвичайно висока локальна складова собівартості цементобетонних доріг веде до створення нових робочих місць та зменшує залежність країни від імпорту. Ці аргументи, а також приклад інших країн, говорять про те, що Україні слід змінити свою стратегію на користь будівництва бетонних доріг, наголосили вони.