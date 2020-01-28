Эксперты рассказали о предпочтениях потребителей при выборе водочной продукции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Эксперты компании Q&Q Digital рассказали о главных критериях, которыми руководствуются соотечественники при выборе водочной продукции, передает УНН со ссылкой на данные социологического исследования компании.
Так, украинцы покупают водку, отталкиваясь от следующих критериев: "пьется легко", "бренд для удовольствия", "статусный бренд для меня", "я бы посоветовал этот бренд друзьям", "самая мягкая водка", "натуральная водка", "не стыдно поставить на стол", "очень приятный вкус" и др.
Также, эксперты, ссылаясь на данные социологического исследования, определили, как соответствуют тому или иному критерию ведущие водочные бренды Украины.
Так, к примеру, показателю "пьется легко" наиболее соответствуют бренды "Medoff", "Хлебный дар", "Мороша", "Воздух", "Prime" и "Козацкая рада".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт развеял мифы о "спиртовой реформе"
Показателю "я бы посоветовал этот бренд друзьям" наиболее соответствует водка "Prime", показателю "самая мягкая водка" - "Medoff", "Воздух", "Мороша", "Перепелка".
Такие бренды, как "IDEA", "Prime" и "Zubrowka" наиболее соответствуют критерию "не стыдно поставить на стол".
Социологическое исследование проводилось в больших городах Украины (100 тысяч+). Социологи провели 600 онлайн-интервью с мужчинами в возрасте 21-55 лет, которые покупают и потребляют водку не реже 2-3 раз в месяц.
Напомним, среди самых надежных отечественных производителей качественной водки сегодня называют такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").
Как писал УНН, Украина экспортировала водки на 50 млн долларов.