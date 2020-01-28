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Експерти розповіли про уподобання споживачів при виборі горілчаної продукції

Київ • УНН

 • 20481 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Експерти компанії Q&Q Digital розповіли про головні критерії, якими керуються співвітчизники при виборі горілчаної продукції, передає УНН з посиланням на дані соціологічного дослідження компанії.

Експерти розповіли про уподобання споживачів при виборі горілчаної продукції

Так, українці купують горілку, відштовхуючись від наступних критеріїв: "п'ється легко", "бренд для задоволення", "статусний бренд для мене", "я б порадив цей бренд друзям", "найбільш м'яка горілка", "натуральна горілка", "не соромно поставити на стіл", "дуже приємний смак" і ін.

Також, експерти, посилаючись на дані соціологічного дослідження, визначили, як відповідають тим або іншим критеріям провідні горілчані бренди України.

Так, наприклад, показнику "п'ється легко" найбільш відповідають бренди "Medoff", "Хлібний дар", "Мороша", "Воздух", "Prime" і "Козацька рада".

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Показнику "я б порадив цей бренд друзям" найбільш відповідає горілка "Prime", показнику "найбільш м'яка горілка" - "Medoff", "Воздух", "Мороша", "Перепелка".

Такі бренди, як "IDEA", "Prime" і "Zubrowka" найбільш відповідають критерію "не соромно поставити на стіл".

Соціологічне дослідження проводилося у великих містах України (100 тисяч+). Соціологи провели 600 онлайн-інтерв'ю з чоловіками у віці 21-55 років, які купують і споживають горілку не рідше ніж 2-3 рази на місяць.

Нагадаємо, серед найнадійніших вітчизняних виробників якісної горілки сьогодні називають такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

Як писав УНН, Україна експортувала горілки на 50 млн доларів.

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