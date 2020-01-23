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Украина экспортировала водки на 50 млн долларов

Киев • УНН

 • 20397 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В январе-ноябре 2019 года поставки украинской водки за границу составили 49,6 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Украина экспортировала водки на 50 млн долларов

Наибольшим ценителем украинской водки является Казахстан. Так, в январе-ноябре 2019 года Украина поставила в Казахстан водки на 4,9 млн долл.

Второе место в списке занимают США. За 11 месяцев 2019 года поставки украинской водки в США составили 4,4 млн долл.

На третьем месте — Латвия с показателем 3,3 млн долл., на четвертом — Польша, куда Украина в январе-ноябре 2019 года экспортировала водки на 3,2 млн долл.

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В общем, за 11 месяцев 2019 года экспорт украинской водки в страны СНГ составил 10,6 млн долл., в страны Европы — 11,1 млн долл., в страны Азии — 9,5 млн долл., в Объединенные Арабские Эмираты — 3,4 млн долл., в страны Африки — 343 тыс. долл., в Америку — 4700000 долл.

Как писал УНН, Украина контролирует 2,5% мирового экспорта водки.

Напомним, в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине входят такие ликеро-водочные компании: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

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