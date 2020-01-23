Украина экспортировала водки на 50 млн долларов

Наибольшим ценителем украинской водки является Казахстан. Так, в январе-ноябре 2019 года Украина поставила в Казахстан водки на 4,9 млн долл.

Второе место в списке занимают США. За 11 месяцев 2019 года поставки украинской водки в США составили 4,4 млн долл.

На третьем месте — Латвия с показателем 3,3 млн долл., на четвертом — Польша, куда Украина в январе-ноябре 2019 года экспортировала водки на 3,2 млн долл.

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В общем, за 11 месяцев 2019 года экспорт украинской водки в страны СНГ составил 10,6 млн долл., в страны Европы — 11,1 млн долл., в страны Азии — 9,5 млн долл., в Объединенные Арабские Эмираты — 3,4 млн долл., в страны Африки — 343 тыс. долл., в Америку — 4700000 долл.

Как писал УНН, Украина контролирует 2,5% мирового экспорта водки.

Напомним, в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине входят такие ликеро-водочные компании: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).