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Україна експортувала горілки на 50 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. У січні-листопаді 2019 року поставки української горілки за кордон становили 49,6 млн дол. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Україна експортувала горілки на 50 млн доларів

Найбільшим поціновувачем української горілки є Казахстан. Так, у січні-листопаді 2019 року Україна поставила до Казахстану горілки на 4,9 млн дол.

Друге місце у списку займають США. За 11 місяців 2019 року поставки української горілки до США склали 4,4 млн дол.

На третьому місці — Латвія, із показником 3,3 млн дол., на четвертому — Польща, куди Україна у січні-листопаді 2019 року експортувала горілки на 3,2 млн дол.

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Загалом, протягом 11 місяців 2019 року експорт української горілки до країн СНД склав 10,6 млн дол., до країн Європи - 11,1 млн дол., до країн Азії - 9,5 млн дол., у Об'єднані Арабські Емірати - 3,4 млн дол., до країн Африки - 343 тис. дол., в Америку - 4,7 млн дол.

Як писав УНН, Україна контролює 2,5% світового експорту горілки.

Нагадаємо, в ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні входять такі лікеро-горілчані компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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