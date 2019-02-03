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Эксперты ожидают все большую активизацию рынка жилой недвижимости

Эксперты ожидают все большую активизацию рынка жилой недвижимости

Киев  •  УНН

 • 6987 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. После традиционного затишья в начале января рынок жилой недвижимости активизировался. И в дальнейшем ожидается рост активности. Об этом рассказала эксперт по недвижимости Елена Биберова, сообщает УНН.

По оценкам аналитиков, капитальные инвестиции в жилую недвижимость составили эквивалент 25 млн долл., что на 25% меньше, чем в декабре 2018 года. Однако, как считает эксперт, такое снижение связано исключительно с периодом затишья в новогодние праздники.

“Продолжительная череда праздников традиционно отразилась на уровне капитализации в январе. Первые числа месяца были спокойными, но уже с середины месяца спрос вырос. Мы ожидаем дальнейшую активизацию рынка и возможно коррекцию цен (незначительный рост), связанную с экономическими факторами и спросом”, — прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости эксперт.

Напомним, УНН писал о возможностях инвестирования в жилую недвижимость. Наиболее выгодной в данном аспекте называют жилье в новостройках, приобретенное непосредственно у строительной компании. Как рассказала директор Департамента продаж и маркетинга ХК “Киевгорстрой” Татьяна Маркова, инвестировать в жилую недвижимость можно имея лишь 30% от общей стоимости квартиры.

По ее словам, выгоднее всего инвестировать на начальном этапе строительства — тогда и выбор планировок больше, и цена ниже.

“На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже "вторички" — до 40%. Если говорить прямо, то, купив квартиру на этапе "котлована" и продав ее через год после сдачи, инвестор может получить солидную прибыль. Мы, как застройщик, все расчеты ведем в гривне, а покупки на "вторичке", как правило, совершаются в валюте, стоимость которой неизменно растет”, — пояснила Маркова.

Украинские Национальные Новости

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