Експерти очікують ще більшої активізації ринку житлової нерухомості

За оцінками аналітиків, капітальні інвестиції в житлову нерухомість становили еквівалент 25 млн дол., що на 25% менше, ніж в грудні 2018 року. Однак, як вважає експерт, таке зниження пов'язане виключно з періодом затишшя в новорічні свята.

"Тривала низка свят традиційно позначилася на рівні капіталізації в січні. Перші числа місяця були спокійними, але вже з середини місяця попит виріс. Ми очікуємо подальшу активізацію ринку і можливо корекцію цін (незначне зростання), пов'язану з економічними факторами і попитом", - прокоментувала ситуацію на ринку нерухомості експерт.

Нагадаємо, УНН писав про можливості інвестування в житлову нерухомість. Найбільш вигідним в даному аспекті називають житло в новобудовах, придбане безпосередньо у будівельної компанії. Як розповіла директор Департаменту продажів і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова, інвестувати в житлову нерухомість можна маючи лише 30% від загальної вартості квартири.

За її словами, найвигідніше інвестувати на початковому етапі будівництва - тоді і вибір планувань більший, і ціна нижча.

"На виході квартира в середньому дорожчає на 25%, а потрапивши в категорію вже "вторинки" - до 40%. Якщо говорити прямо, то, купивши квартиру на етапі "котловану" і продавши її через рік після здачі, інвестор може отримати солідний прибуток. Ми, як забудовник, всі розрахунки ведемо в гривні, а покупки на "вторинці", як правило, відбуваються у валюті, вартість якої незмінно зростає", - пояснила Маркова.