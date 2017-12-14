Эксперты назвали ТОП-5 импортеров сжиженного газа
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. По итогам 10 месяцев текущего года импортные поставки сжиженного газа в Украину выросли на 11% — с 886 тыс. тонн до почти 984 тыс. тонн. Об этом сообщает журнал “Нефтерынок”, передает УНН.
Так, в январе-октябре 2017 года импорт сниженного газа в Украину осуществляли порядка 130 импортеров.
Первое место в рейтинге ТОП-5 крупных импортеров LPG в Украину занимает компания “Глуско Украина”. За 10 месяцев непосредственный импорт “Глуско” на украинский рынок составил около 142,4 тыс. тонн.
На втором месте среди импортеров расположилась “Надежда”, которая в течении 10 месяцев нарастила поставки почти на 16,2% — до 115 тыс. тонн.
Вслед за полтавским трейдером идет “БРСМ-Нафта”, компании которой увеличили импорт на 3% — до 100 тыс. тонн.
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На четвертом месте — компания WOG, которая за 10 месяцев этого года нарастила импорт 12,8% — до 61,2 тыс. тонн.
Замыкает пятерку лидеров с приростом в 36,5%, до 60,4 тыс. тонн, “Авантаж 7”.
“Таким образом, несмотря на замедление, рынок сжиженного газа все же растет. Даже при существующих темпах к концу года его баланс перешагнет отметку 1,7 млн тонн, более 90% из которых использовано в качестве автогаза”, — отмечают эксперты.
Напомним, как сообщал УНН, WOG поставил в Украину 1,4 тыс. тонн арктического топлива из Финляндии.