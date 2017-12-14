Експерти назвали ТОП-5 імпортерів зрідженого газу

КИЇВ. 14 грудня. УНН. За підсумками 10 місяців поточного року імпортні поставки зрідженого газу в Україну зросли на 11% — з 886 тис. тонн до майже 984 тис. тонн. Про це повідомляє журнал “Нафторинок”, передає УНН.