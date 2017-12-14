Експерти назвали ТОП-5 імпортерів зрідженого газу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. За підсумками 10 місяців поточного року імпортні поставки зрідженого газу в Україну зросли на 11% — з 886 тис. тонн до майже 984 тис. тонн. Про це повідомляє журнал “Нафторинок”, передає УНН.
Так, в січні-жовтні 2017 року імпорт зниженого газу в Україну здійснювали близько 130 імпортерів.
Перше місце в рейтингу ТОП-5 великих імпортерів LPG в Україну займає компанія “Глуск Україна”. За 10 місяців безпосередній імпорт “Глуско” на український ринок склав близько 142,4 тис. тонн.
На другому місці серед імпортерів розташувалася “Надія”, яка протягом 10 місяців наростила поставки майже на 16,2% — до 115 тис. тонн.
Слідом за полтавським трейдером йде “БРСМ-Нафта”, компанії якої збільшили імпорт на 3% — до 100 тис. тонн.
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На четвертому місці — компанія WOG, яка за 10 місяців цього року наростила імпорт 12,8% — до 61,2 тис. тонн.
Замикає п’ятірку лідерів з приростом в 36,5%, до 60,4 тис. тонн, “Авантаж 7”.
“Таким чином, незважаючи на уповільнення, ринок зрідженого газу все ж зростає. Навіть при існуючих темпах до кінця року його баланс подолає позначку 1,7 млн тонн, понад 90% з яких використано в якості автогазу”, — відзначають експерти.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, WOG поставив в Україну 1,4 тис. тонн арктичного палива з Фінляндії.