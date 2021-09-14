Эксперты: кому выгоден запрет экспорта лома и как от этого пострадает экономика

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 114460 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 127489 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 111255 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109872 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 138622 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121808 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161663 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143267 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179638 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172992 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 44561 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 49159 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 80584 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 39522 просмотра
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

2 марта, 19:35 • 28625 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 127492 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 138624 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 304419 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 271221 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 256042 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 114461 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121352 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161663 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118963 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118543 просмотра
Актуальное
Эксперты: кому выгоден запрет экспорта лома и как от этого пострадает экономика

Эксперты: кому выгоден запрет экспорта лома и как от этого пострадает экономика

Киев  •  УНН

 • 23787 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Украина потеряет тысячи рабочих мест в индустрии ломозаготовки, а государственный бюджет и госкомпании понесут потери, исчисляемые сотнями миллионов долларов США ежегодно. О таких возможных последствиях в случае запрета экспорта лома черных металлов предупредили эксперты в материале еженедельника “Новое время”, передает УНН.

Детали

“Объёмы поставок на экспорт — это около 10% от общего объёма ломозаготовки”, — рассказал Владимир Бублей, президент отраслевого объединения операторов рынка ломозаготовки “УАВтормет”.

“Никакого дефицита нет, сегодня наблюдается профицит — металлургические заводы закрывают ворота, чтобы им не везли лом, — сообщил о переизбытке лома на внутреннем рынке Андрей Киселев, владелец холдинга „УКРМЕТ“, лидера украинской ломозаготовки. — На рынке излишек сырья. Эту информацию можно найти в публичных источниках: потребление металлургами за последние полгода было на 100% обеспечено, экспортировано приблизительно 300 тыс. тонн — и при этом ничьи интересы не пострадали”.

Добившись запрета экспорта, металлургическое лобби сможет обвалить цену лома на внутреннем рынке. Авторы материала подсчитали, что законодательный запрет экспорта лома черных металлов позволит металлургическим компаниям ежемесячно извлекать дополнительную прибыль около 25 млн долл.

“Запрет или ограничение экспорта лома — это дотирование одной отрасли за счет другой”, — заявил Андрей Киселев. Владимир Бублей добавил, что ни в одной стране с рыночной экономикой не существует запрета на экспорт лома, а действия Украины противоречат правилам ВТО и условиям Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В то же время потери для украинской экономики и государственного бюджета будут весьма существенны и не компенсируются выгодами для металлургов. Именно поэтому правительственные структуры не спешат принимать решение о запрете — будущее экспорта лома пока на стадии дискуссии.

“Отрасль ломозаготовки за последние 5 лет потеряла около 1,5 млн тонн, закрыто более 600 предприятий — они просто ушли из этого бизнеса. Мы сократили 12 тыс. рабочих мест в своей отрасли”, — акцентировал Владимир Бублей. Он прогнозирует еще более значительные экономические убытки.

Добавим

По экспертным оценкам, ежегодные прямые и косвенные потери Украины от запрета экспорта лома могут достигать приблизительно миллиарда долларов США. Около 550–600 млн долл. не получит экономика страны. Свыше 104 млн долл. составят потенциальные потери госбюджета. Украинские госкомпании в случае запрета экспорта лома будут лишены возможности выгодно продавать свои отходы металлов на мировом рынке. Отрасль заготовки лома ожидает дальнейшее сокращение числа операторов рынка, а украинскую экономику — сокращение тысяч рабочих мест и отсутствие налоговых поступлений. Однако Андрей Киселев отметил, что отрасль ломозаготовки при разумном госрегулировании имеет потенциал развития. “Мы, например, рассматриваем возможность стать вертикально интегрированным холдингом. Мы рассматриваем строительство нового современного завода в Украине”, — рассказал владелец холдинга “УКРМЕТ”, уточнив, что законодательная неопределенность отсрочила реализацию инвестиционных планов в ломозаготовительной отрасли.

“УКРМЕТ” — компания, являющаяся лидером украинской индустрии ломозаготовки и располагающая более чем 60 перерабатывающими цехами на территории Украины. Обеспечивает полный цикл услуг в сфере обращения с ломом металлов: закупка, переработка, транспортно-экспедиционное сопровождение, трейдинг и таможенное оформление.

“УАВтормет” — крупнейшее отраслевое объединение на рынке металлолома, объединяющее около сотни крупнейших субъектов этого бизнеса, которые обеспечивают приблизительно 75% оборота лома в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы