Експерти: кому вигідна заборона експорту брухту і як від цього постраждає економіка

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"Обсяги поставок на експорт - це близько 10% від загального обсягу заготівлі металобрухту", - розповів Володимир Бублей, президент галузевого об'єднання операторів ринку заготівлі металобрухту "УАВтормет".

"Ніякого дефіциту немає, сьогодні спостерігається профіцит - металургійні заводи закривають ворота, щоб їм не везли брухт, - повідомив про надлишок брухту на внутрішньому ринку Андрій Кисельов, власник холдингу "УКРМЕТ", лідера української заготівлі металобрухту. - На ринку надлишок сировини. Цю інформацію можна знайти в публічних джерелах: споживання металургами за останні півроку було на 100% забезпечено, експортовано приблизно 300 тис. тонн - і при цьому нічиї інтереси не постраждали".

Домігшись заборони експорту, металургійне лобі зможе обвалити ціну брухту на внутрішньому ринку. Автори матеріалу підрахували, що законодавча заборона експорту брухту чорних металів дозволить металургійним компаніям щомісяця отримувати додатковий прибуток близько 25 млн дол.

"Заборона або обмеження експорту брухту - це дотування однієї галузі за рахунок іншої", - заявив Андрій Кисельов. Володимир Бублей додав, що ні в одній країні з ринковою економікою не існує заборони на експорт брухту, а дії України суперечать правилам СОТ і умовам Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У той же час втрати для української економіки і державного бюджету будуть дуже серйозні і не компенсуються вигодами для металургів. Саме тому урядові структури не поспішають приймати рішення про заборону - майбутнє експорту брухту поки на стадії дискусії.

"Галузь заготівлі металобрухту за останні 5 років втратила близько 1,5 млн тонн, закрито понад 600 підприємств - вони просто пішли з цього бізнесу. Ми скоротили 12 тис. робочих місць в своїй галузі", - акцентував Володимир Бублей. Він прогнозує ще більш значні економічні збитки.

Додамо

За експертними оцінками, щорічні прямі і непрямі втрати України від заборони експорту брухту можуть досягати приблизно мільярда доларів США. Близько 550-600 млн дол. не отримає економіка країни. Понад 104 млн дол. становитимуть потенційні втрати держбюджету. Українські держкомпанії в разі заборони експорту брухту будуть позбавлені можливості вигідно продавати свої відходи металів на світовому ринку. Галузь заготівлі брухту очікує подальше скорочення кількості операторів ринку, а українську економіку - скорочення тисяч робочих місць і відсутність податкових надходжень. Однак Андрій Кисельов зазначив, що галузь заготівлі металобрухту при розумному держрегулюванні має потенціал розвитку. "Ми, наприклад, розглядаємо можливість стати вертикально інтегрованим холдингом. Ми розглядаємо будівництво нового сучасного заводу в Україні", - розповів власник холдингу "УКРМЕТ", уточнивши, що законодавча невизначеність відстрочила реалізацію інвестиційних планів у брухтозаготівельній галузі.

"УКРМЕТ" - компанія, яка є лідером української індустрії заготівлі металобрухту й яка має понад 60 переробних цехів на території України. Забезпечує повний цикл послуг у сфері поводження з брухтом металів: закупівля, переробка, транспортно-експедиційне супроводження, трейдинг та митне оформлення.

"УАВтормет" - найбільше галузеве об'єднання на ринку металобрухту, що об'єднує близько сотні найбільших суб'єктів цього бізнесу, які забезпечують приблизно 75% обороту брухту в Україні.