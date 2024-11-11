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Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине

Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине

Киев  •  УНН

12:26 • 15880 просмотра

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Киевский НИИ судебных экспертиз проводит 11 комплексных экспертиз для установления причин падения истребителя F-16. Специалисты будут исследовать данные с бортовых самописцев и все технические параметры полета.

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Министерства юстиции Украины проводят исследования для установления причин и обстоятельств авиакатастрофы истребителя F-16. В частности, специалисты будут изучать информацию с бортовых самописцев и устанавливать полную картину трагедии. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказали эксперты КНИИСЭ.

Государственным бюро расследований было назначено 11 комплексных комиссионных судебных экспертиз по направлениям военных, инженерно-транспортных, компьютерно-технических исследований, а также по расшифровке информации, содержащейся на изъятом бортовом самописце указанного судна. В ходе выполнения соответствующих экспертиз будут устанавливаться технические параметры полета, электронные данные с бортовых приборов, работа систем узлов и агрегатов, соответствие летательного аппарата техническим требованиям и потенциальное влияние внешних факторов, которые могли стать причиной катастрофы, другие показатели и параметры

- рассказали УНН в КНИИСЭ.

Кроме того, специалисты будут проводить расшифровку информации с бортовых регистраторов полетных данных для установления последовательности событий и формирования полной картины трагедии.

В Институте напомнили, что имеют более 10-летний опыт проведения исследований по расследованию авиационных происшествий, особенно в контексте военных факторов влияния.

В то же время следует понимать, что соответствующий процесс требует максимальной точности и координации с международными организациями, а также использования специализированного оборудования для анализа критических параметров полета, структурных деталей, систем управления судном и имеющихся следов взрывчатых веществ или повреждений и т.д

- отметили эксперты.

В КНИИСЭ добавили, что продолжительность проведения экспертных исследований и полное расследование по фактам авиационных катастроф в ЕС и США занимает до нескольких лет, в зависимости от обстоятельств аварии и сложности расследования. Однако специалисты обещают, что назначенные исследования по катастрофе истребителя F-16 будут выполнены экспертами максимально оперативно, с учетом всех возможных деталей и современных методик.

Кроме того, для объективного и полного исследования авиакатастрофы к экспертной работе привлекли представителей самых опытных институтов соответствующей отрасли, которые предоставляют техническую поддержку и дополнительные данные о специфике летательных аппаратов данного типа. Выводы экспертов будут переданы следователям ГБР.

Эксперты призывают воздержаться от предположений и распространения спекулятивных комментариев от неуполномоченных лиц относительно причин катастрофы. В КНИИСЭ также выразили соболезнования родным и близким пилота, погибшего при крушении истребителя F-16 Алексея Меся (Мунфиша).

Напомним

Во время отражения ракетного удара 26 августа в Украине разбился истребитель F-16, погиб опытный пилот - полковник Алексей "Мунфиш" Месь. Причины катастрофы в настоящее время расследуются.

Лилия Подоляк

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