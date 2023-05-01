Эксперты КНИИСЭ рассказали, как определяется траектория полета российских ракет

Детали

В КНИИСЭ отмечают - такие исследования проводятся для того, чтобы изучать особенности программирования траектории полетов ракет в тех или иных обстоятельствах и оказывать помощь украинским специалистам сил противовоздушной обороны для более эффективного уничтожения целей врага и проведения разведки.

Виды и траектории полета ракет

Крылатая ракета - это беспилотный летательный аппарат траектория полета которого определяется аэродинамической подъемной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести, что дает возможность задавать произвольный курс ракеты, в том числе извилистую траекторию и возможность движения на малой высоте вдоль изгибов рельефа, что затрудняет ее обнаружение. Большинство ракет оснащаются специальными разгонным или стартовым двигателями, которые сбрасываются после окончания их работы.

К крылатым ракетам воздушного базирования относят «Х-101», «Х-55», к надводному и подводному базированию − 3М-14 комплекса «Калибр-НК» (надводный корабль) или комплекса «Калибр-ПЛ» (подводная лодка), наземного базирования «Искандер-К». Траектория их полета к цели рассчитывается заблаговременно по заданным координатам, имеет переменную высоту и направление. Определение траектории полета возможно при наличии данных радиолокационной разведки.

Баллистическая ракета совершает полет без аэродинамической подъемной силы по траектории свободно брошенного тела, без возможности маневрирования в воздухе. Двигатель в ней работает лишь 10% от общего времени полета (активный участок), а после его выключения (пассивный участок) движение ракеты осуществляется под действием силы тяжести и силы лобового сопротивления воздуха.

Примером данного типа ракет является «Точка-У», эксперты рассчитывают траекторию ее полета имея данные разведки о месте пуска ракеты и определяя угол прилета.

Аэробаллистическая ракета имеет подобную траекторию баллистической, однако с возможностью маневрирования на конечном участке. Смешанная траектория сочетает несколько форм траекторий и используется для выведения ракеты наиболее выгодным образом к цели, особенно при пусках по движущимся целям с подвижных носителей.

Ракеты со смешанной траекторией обычно имеют комбинированную систему управления. Маневры осуществляются с помощью возможностей реактивного двигателя и аэродинамических управляющих устройств. Речь идет о «Искандер-М» (наземная пусковая установка) и 9-С-7760 авиационно-ракетного комплекса Х-47М2 «Кинжал» с самолета-носителя МиГ-31К.

Справка

Траектория полета – это путь, который проходит ракета от момента запуска, то есть потери механической связи с пусковой установкой, до достижения цели или уничтожения. Траектория зависит от назначения и класса ракеты, типа системы управления, метода наведения, типа ракетного двигателя и других факторов.

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