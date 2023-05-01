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Експерти КНДІСЕ розповіли, як визначається траєкторія польоту російських ракет

Експерти КНДІСЕ розповіли, як визначається траєкторія польоту російських ракет

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Для своєї терористичної діяльності, ураження інфраструктурних та цивільних об’єктів на території України, росіяни найчастіше використовують крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети. Про це розповіли експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які займаються дослідженням траєкторії польоту цих ракет, передає УНН з посиланням на Facebook інституту.

Деталі

У КНДІСЕ наголошують - такі дослідження проводяться для того, аби вивчати особливості програмування траєкторії польотів ракет у тих чи інших обставинах та надавати допомогу українським фахівцям сил протиповітряної оборони для ефективнішого знищення цілей ворога та проведення розвідки.

Види та траєкторії польоту ракет

Крилата ракета - це безпілотний літальний апарат траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння, що дає можливість задавати довільний курс ракети, у тому числі звивисту траєкторію та можливість руху на малій висоті уздовж вигинів рельєфу, що ускладнює її виявлення. Більшість ракет оснащуються спеціальними розгінним або стартовим двигунами, які скидаються після закінчення їх роботи.

До крилатих ракет повітряного базування відносять «Х-101», «Х-55», до надводного та підводного базування − 3М-14 комплексу «Калібр-НК» (надводний корабель) або комплексу «Калібр-ПЛ» (підводний човен), наземного базування «Іскандер-К». Траєкторія їх польоту до цілі розраховується завчасно за заданими координатами, має змінну висоту та напрямок. Визначення траєкторії польоту можливе за наявності даних радіолокаційної розвідки.

Балістична ракета здійснює політ без аеродинамічної підйомної сили по траєкторії вільно кинутого тіла, без можливості маневрування в повітрі. Двигун у ній працює лише 10% від загального часу польоту (активна ділянка), а після його вимкнення (пасивна ділянка) рух ракети здійснюється під дією сили тяжіння і сили лобового спротиву повітря.

Прикладом даного типу ракет є «Точка-У», експерти розраховують траєкторію її польоту маючи дані розвідки про місце пуску ракети та визначаючи кут прильоту.

Аеробалістична ракета має подібну траєкторію до балістичної, однак із можливістю маневрування на кінцевій ділянці. Змішана траєкторія поєднує декілька форм траєкторій та використовується для виведення ракети найвигіднішим чином до цілі, особливо при пусках по рухомих цілях з рухомих носіїв.

Ракети зі змішаною траєкторією зазвичай мають комбіновану систему керування. Маневри здійснюються за допомогою можливостей реактивного двигуна та аеродинамічних керувальних пристроїв. Мова йде про «Іскандер-М» (наземна пускова установка) та 9-С-7760 авіаційно-ракетного комплексу Х-47М2 «Кинджал» з літака-носія МиГ-31К.

Довідка

Траєкторія польоту – це шлях, який проходить ракета від моменту запуску, тобто втрати механічного зв’язку з пусковою установкою, до досягнення цілі або знищення. Траєкторія залежить від призначення та класу ракети, типу системи керування, методу наведення, типу ракетного двигуна та інших факторів.

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